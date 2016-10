Da população e habitação: Urbanização é o espelho para o recenseamento geral

TESTAR as ferramentas a serem usadas no Recenseamento Geral da População e Habitação de 2017 é o objectivo do censo-piloto que decorre há sensivelmente uma semana no bairro da Urbanização, na cidade de Maputo, tal como em outras regiões do país.

Pelo menos 7495 pessoas foram inquiridas até quinta-feira passada, no âmbito da operação que envolve brigadas do Instituto Nacional de Estatística (INE).

A resistência de alguns moradores em fornecer dados aos inquiridores é um dos principais obstáculos encarados pelas equipas do INE, sendo a falta de tempo uma das desculpas mais usadas por alguns residentes para se furtarem ao seu dever.

Segundo Luís Balate, do órgão executivo do recenseamento naquele bairro, a falta de informação, aliada à desconfiança por parte de alguns residentes, tem dificultado os trabalhos no terreno.

“Alguns residentes não nos abrem as portas por receio ou por falta de informação sobre o trabalho que estamos a realizar. Alguns chegam a associar o nosso trabalho a uma espécie de propaganda política, como se estivéssemos em tempo de campanha eleitoral”, explicou.

Entretanto, a abordagem correcta aos inquiridos, aliada à paciência, tem sido a postura adoptada pelos brigadistas de modo a granjear confiança e simpatia dos moradores, para que estes colaborem no censo-piloto.

Igualmente, as questões aos membros dos agregados familiares são colocadas de forma clara e simples durante os trabalhos, para a evitar equívocos.

Perante estes eventos, as autoridades do bairro têm sido chamadas a intervir e a sensibilizar os moradores mais cépticos para colaborarem no fornecimento de dados, explicando os benefícios da presente operação.

Francisco Sive, secretário do bairro da Urbanização, afirma que já foi pessoalmente falar com os seus concidadãos para chamar-lhes à razão sempre que estes, por qualquer motivo, declinassem abrir as portas das suas casas para as brigadas.

“Até ao momento, intervim pessoalmente em dois casos de famílias que não queriam recensear-se. Algumas destas vieram pedir-nos espaço para residir neste bairro, mas são as mesmas que não querem participar nas actividades que acontecem para o seu próprio bem”, destacou.

Apesar destes casos isolados, Sive destaca a forma ordeira que tem marcado o processo, num bairro que registou um crescimento assinalável desde o 1.º Censo Geral da População e Habitação, realizado em 1980, altura em que tinha pouco mais de 3300 habitantes.

Alguns entrevistados pela nossa Reportagem consideram que o censo-piloto não foi amplamente divulgado, daí os residentes terem ficado surpreendidos, apesar de estarem cientes da importância desta operação estatística.

“Os dados colectados nos censos permitem ao Governo conhecer as reais necessidades da população, de modo a planificar a construção de mais postos de saúde, escolas, entre outros serviços”, explicou um morador que se identificou apenas por Carlitos.

Porém, para marcar o arranque desta actividade em Maputo, foi promovida uma reunião a 30 de Setembro, em que foram apresentadas as brigadas do Instituto Nacional de Estatística à comunidade da Urbanização.

“Promovemos este encontro para informar a comunidade sobre a actividade que vai decorrer nestes dias e apelar à organização e colaboração com os técnicos que vão recolher os dados”, disse Abílio Quive, vereador do distrito de KaMaxakeni.

Para o efeito, foram criadas nove brigadas que estão distribuídas pelos quarteirões do bairro da Urbanização, actualmente com 15 798 habitantes. Cada brigada é composta por um controlador, três recenseadores e um guia do bairro.

No presente censo-piloto, para além da colecta de dados demográficos e das características económicas e sociais da população, estão a ser testados os procedimentos a serem usados no recenseamento de 2017.

“O censo-piloto é um momento em que fazemos a testagem das metodologias e procedimentos que serão usados no censo geral de 2017, de modo a identificar e limar os constrangimentos que podem vir a acontecer. Pretendemos ter dados como o número de agregados familiares, tipo de habitação, profissão e outras informações relevantes”, explicou o delegado do INE em Maputo, Evaristo Marcos.

O bairro da Urbanização é caracterizado por construções desordenadas, falta de condições de saneamento e de arruamentos organizados, o que a princípio poderia comprometer o trabalho de localização do grupo-alvo.

Mas esta situação, segundo o delegado do INE na capital, foi acautelada através de mapas do bairro elaborados ao pormenor, com um levantamento cartográfico. Este exercício tem facilitado as operações das brigadas.

Estima-se que a população da cidade de Maputo se situe em 1 257 453 habitantes, um número que será actualizado tendo em conta as projecções do próximo censo geral de 2017.