Na zona da Frigo: Camião capota e paralisa trânsito

O TRÂNSITO no sentido Maputo-Matola, e vice-versa, na Estrada Nacional Número 4, ficou paralisado ontem durante sensivelmente quatro horas, devido ao despiste e capotamento de um camião da empresa Unitrans, que na altura transportava açúcar a granel.

Pessoas, maioritariamente crianças, aproveitaram-se da situação e trataram de esvaziar o conteúdo da carroçaria do camião. Com recurso a sacos plásticos, pastas, baldes, carrinhas e outros recipientes, os populares apoderaram-se do produto, de tal jeito que o rastro de açúcar era visível até à zona da portagem de Maputo.

O incidente deu-se por volta das 11.30 horas, quando o veículo pesado, cuja plataforma foi registada com a matricula MM-2455, despistou-se e capotou sobre os dois sentidos da faixa de rodagem da N4. Ainda são desconhecidas as causas do sinistro, mas presume-se que o condutor do camião tentava evitar um embate com uma viatura que seguia no mesmo sentido, tendo perdido o controlo do veículo. O motorista contraiu ferimentos ligeiros. No entanto, a viatura, que transportava açúcar ao Porto de Maputo, ficou parcialmente danificada.

O sinistro obstruiu as principais vias de entrada das cidades de Maputo e Matola. Do local do acidente era possível visualizar uma longa fila de carros. Às buzinadelas, cada condutor procurava espaço para escapar ao longo e prolongado engarrafamento que viria a se formar.

Alguns passageiros acabaram abandonando os veículos em que seguiam e procuraram outras alternativas para chegar a Maputo ou Matola. O impacto desta situação acabou se propagando para outras vias adjacentes, onde os engarrafamentos se prolongaram até por volta das 17.00 horas.

A Trans African Concessions (TRAC), responsável pela via, trabalhou durante duas horas para tirar a viatura da estrada, tendo sido possível por volta das 15.30 horas. Depois da retirada do veículo pesado, com recurso a uma grua, aos poucos o trânsito voltou à normalidade.