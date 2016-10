MAPUTO: Medidas pontuais para minorar crise de transporte

MEDIDAS pontuais serão implementadas na província de Maputo para minorar o gritante e crónico problema da falta de transporte que se caracteriza pelas enchentes de pessoas nas paragens, sobretudo nas horas de ponta.

A decisão foi tomada esta terça-feira pelo Governo Provincial, em resposta às crescentes queixas dos cidadãos que vezes sem conta têm de fazer ligações para chegar aos seus postos de trabalho ou de residência.

Para o efeito, a Direcção Provincial dos Transportes e Comunicações fez um estudo envolvendo associações dos transportadores dos municípios de Maputo e Matola para encontrar soluções para a longa espera nas paragens e a existência de carrinhas de caixa aberta a transportar passageiros.

Fernando Handela, director provincial dos Transportes e Comunicações, que apresentou terça-feira, na Matola, os resultados do estudo ao Executivo Provincial durante a XIX Sessão Ordinária, explicou que a avaliação concluíu que as enchentes ocorrem nas horas de ponta em paragens próximas de locais de grandes assentamentos populacionais, como é o caso de Matola-Rio, Darling, João Mateus e Casa Branca.

Neste sentido, decidiu-se avançar para uma solução que passa por colocar nos períodos de pico autocarros que não tenham necessariamente que partir das terminais tradicionais.

Estes autocarros devem estar disponíveis para embarcar passageiros a partir destes locais nos períodos das 5.30 às 9.00 horas e das 15.00 às 19.00, de modo a aliviar as enchentes.

“Estamos a contar nesta primeira fase com seis autocarros de grande capacidade, basicamente de transporte semicolectivo de passageiros licenciados, mas assumimos que é melhor colocar este tipo de viaturas. Para o efeito, temos a parceria de duas empresas. Vamos trabalhar com uma espécie de terminais intermédias que só irão funcionar nestes períodos”, indicou.

A ideia, segundo Handela, é garantir que as pessoas possam se deslocar para o trabalho e para a escola sem problemas e beneficiarem do mesmo serviço no regresso.

Explicou que esta actividade já arrancou de forma experimental e neste momento as autoridades estão a discutir com os parceiros para garantir a sua continuidade.

“Estes parceiros se mostram satisfeitos e estão a colaborar com as autoridades, que querem trazer mais operadores para apoiar nas horas de ponta”, indicou.

Por outro lado, o uso do transporte ferroviário tem sido a solução encontrada por outros cidadãos nestes períodos de ponta, que, no entanto, não têm garantias de ligação dos locais de desembarque para o interior dos bairros, um assunto que ainda está a merecer uma avaliação. Handela disse que o mais importante é que o transporte ferroviário tem vantagem porque obedece a um horário certo.

“Na nossa província temos o transporte ferroviário de passageiros nas três linhas, nomeadamente Goba, Ressano Garcia e Limpopo. Estamos a trabalhar com vários parceiros para implementar a intermodalidade, mas nesta primeira fase não temos esta garantia, o que tem a ver com abertura de novas rotas que possam desaguar nos apeadeiros”, disse.

Relativamente à ligação interdistrital a nossa fonte disse que não foi alvo deste estudo, sendo que o transporte dentro dos distritos ou áreas municipais compete às autoridades locais aprovar ou licenciar operadores.