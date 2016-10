PROVÍNCIA DE MAPUTO: Professores oficializam a relação em colectivo

VINTE e oito casais de professores e outros profissionais da educação contraíram matrimónio ontem, numa cerimónia colectiva que contou com a presença da esposa do Presidente da República, Isaura Nyusi.

Organizada pela Associação A Hi Kensene Yehova e o Governo local, a cerimónia, que teve lugar na Folha Verde, na Matola, é fruto de apoio de diversas pessoas colectivas e singulares que quiseram ajudar a realizar o sonho destes casais (alguns já viviam juntos) de oficializar a relação, por falta de oportunidades, incentivos e coragem para o efeito.

Na ocasião, a Primeira-Dama aconselhou aos nubentes a saberem fazer as pazes sempre que necessário, perdoando-se mutuamente. Convidou ainda à perseverança, humildade, paciência e fidelidade para que tenham lares felizes.

“O diálogo é a chave da solução dos problemas e para um casamento feliz. Por isso, seja correcto no agir, no falar e no pensar, tratando o outro tal como gostaria de ser tratado”, destacou.

Para o padrinho de honra, Fayez Abdul Jawad, embaixador da Palestina em Moçambique, o evento reveste-se de grande importância, pois, no seu entender, a união leva para um caminho de firmeza na família, que, por sua vez, é um pilar para a estabilidade social.

Aconselhou, igualmente, aos seus “afilhados” ao respeito mútuo, à complementaridade e paciência nas dificuldades que forem a enfrentar na vida, porque entende que constituem um facto permanente na vida em família.

O evento, abrilhantado por momentos de cântico, acontece na semana do Dia do Professor e da Celebração dos 35 anos da Organização Nacional dos Professores.

Para Jorge Ferrão, Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, a cerimónia não podia acontecer no melhor momento, uma vez que os 28 professores fazem parte dos 145 mil de que o país dispõe actualmente.

“Na Ilha de Moçambique há um provérbio que diz: casamento é a porta de entrada para o paraíso, mas também diz, o divórcio é a porta para o purgatório. Não há mais nada a fazer, é ficarem com a vossa number one e com o vosso number one”, brincou.