O MUNÍCIPE FALA: Moradores de Xipamanine pedem iluminação nas ruas

OS moradores do bairro Xipamanine, situado na periferia da cidade de Maputo, pedem iluminação nas ruas e limpeza das valas de drenagem.

A falta de iluminação tem estado a facilitar o ofício dos larápios que, à calada da noite, assaltam os moradores.

“A partir das 18.00 horas somos assaltados. Eles arrancam bolsas e roubam até na igreja. Há dias invadiram a Igreja Universal”, denunciou Aquina Ernesto, uma das residentes.

A falta de iluminação está igualmente a prejudicar as aulas na Escola Primária Completa Unidade 10, no turno da noite.

“A presença mais regular da Polícia poderia ajudar a minimizar o problema da criminalidade, que está a crescer. Está certo que eles fazem a sua parte, mas podia estar mais presente”, considerou Sérgio Morais, outro entrevistado.

Num passado recente, o bairro era sempre assolado por inundações em tempo de chuvas. As casas ficavam alagadas e por conseguinte a cólera e a malária se propagavam rapidamente.

Agora, com a reabilitação da avenida Irmãos Rubi, os moradores dizem que a situação melhorou significativamente.

“Antes, quando chovesse toda a água do bairro da Malanga e do Chamanculo descia para as nossas casas, mas agora já está mais ou menos, graças a esta estrada e às valas de drenagem construídas”, explicou Zaida Salomão.

Entretanto, Rosalina Cumbana denunciou que o Conselho Municipal não faz limpeza das valas de drenagem, o que causa mau cheiro na zona.

A fonte falou ainda da problemática de poluição sonora. Os moradores tocam música com som muito alto, “até parece que estão a competir, cada qual com a sua composição”.

Xipamanine é um bairro constituído, essencialmente, por casas de construção precária, algumas das quais erguidas no período colonial e que de lá a esta parte nunca beneficiaram de retoque, enquanto outras estão a ser requalificadas para construções de alvenaria.

Tem escolas e hospitais por perto. Neste bairro localiza-se um dos maiores e mais antigos mercados da cidade de Maputo, que ali foi implantado na década 30,com a entrada principal virada para a Irmãos Roby, onde é possível encontrar um pouco de tudo, desde produtos de primeira necessidade, passando pelo vestuário, até aparelhagens de som.

À volta do Mercado de Xipamanine nasceu o espaço informal, que a olhos vistos foi crescendo até ocupar o mítico campo onde treinava o antigo clube Nova Aliança.

Neste bairro também se popularizaram os machimbombos municipais da linha 7 e 19, respectivamente, com trajectos para a Praça dos Trabalhadores e Museu.

Xipamanine viu crescer também uma das figuras mais emblemáticas da literatura nacional, o falecido escritor Aníbal Aleluia (nascido em Inhambane), autor de uma das obras mais significativas e relevantes do cânone moçambicano: “Mbelele e Outros Contos”.

É também ali que encontramos algumas das principais marcas desta cidade, como o Cinema Olímpia ou o antigo Centro Associativo dos Negros de Moçambique (Ntsindza).

Xipamanine é também o Cinema Olímpia, ou seja, não se pode falar da sua história sem se evocar aquele espaço de cultura, durante algum tempo alugado pela Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) e agora abandonado. Na verdade, o cinema fez história e os seus filmes furor.

O nome do bairro é associado à existência de frondosas árvores de borracha que na língua local são designadas de m’phama, que sobrevivem até aos nossos dias.