Maputo perspectiva aumento de escolinhas comunitárias

A REDE de escolinhas comunitárias e o número de crianças atendidas nestes centros poderão aumentar no próximo ano em 10 e 20 por cento, respectivamente, segundo perspectivas avançadas pela Direcção do Género, Criança e Acção Social da cidade de Maputo.

Actualmente existem cem escolinhas comunitárias que atendem mais de cinco mil petizes em diferentes pontos da capital do país, projectando-se o aumento para cento e dez e mais de seis mil e trezentos crianças, respectivamente.

Segundo Maria Argentina Simão, directora do Género, Criança e Acção Social na cidade de Maputo, tendo em conta esta previsão de crescimento, a instituição que dirige deverá desenvolver acções de supervisão do funcionamento destas unidades como forma de garantir que a qualidade de atendimento às crianças não seja afectada.

As escolinhas comunitárias surgiram em resposta à preocupação de alguns pais em encontrar locais para deixar as crianças durante o período laboral. Regra geral identificavam alguém da zona que tivesse algum espaço onde pudesse acolher as crianças e contribuíam para a alimentação dos petizes.

Com o tempo este conceito foi evoluindo, sobretudo nos grandes centros urbanos. É nesta perspectiva que o Governo tem trabalhado com os responsáveis das escolinhas comunitárias para que estas unidades, para além de garantirem um lugar seguro para as crianças, criarem condições para que os menores desenvolvam habilidades para a vida ainda na primeira infância.

De acordo com a organização internacional PATH, vários estudos têm demonstrado que as actividades de desenvolvimento da primeira infância, tais como brincar, uma alimentação adequada, fornecimento de brinquedos e materiais de aprendizagem apropriados à idade, assim como a interacção verbal com as crianças, pode resultar na melhoria da saúde, desenvolvimento educacional e melhores resultados sócio-económicos na fase adulta.