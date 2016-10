REDUÇÃO DA MORTALIDADE: Três mil crianças lavam as mãos

CERCA de três mil crianças da cidade-capital do país participaram há dias na campanha de lavagem das mãos para a redução da mortalidade infantil.

Denominado “Dá Cá 5 Para a Lavagem de Mãos”, a acção teve início no dia 14 deste mês, no campo do Ferroviário das Mahotas, antecedendo a comemoração do Dia Mundial da Lavagem das Mãos. A iniciativa vai prosseguir nos estabelecimentos de ensino, para sensibilizar os menores sobre a importância de manter as mãos limpas.

A campanha é organizada pela Unilever Moçambique, em coordenação com os ministérios da Educação e Desenvolvimento Humano e o da Saúde. De acordo com Maria Sibia, da organização do evento, a iniciativa visa a redução da mortalidade infantil e assegurar a disponibilidade e gestão sustentável de água e saneamento para todos.

“Queremos prosseguir com a campanha, pois lavar as mãos com sabão é uma das melhores formas, de baixo custo, de reduzir as doenças evitáveis, tais como a diarreia, uma das principais causas da mortalidade infantil”, disse.

Segundo o director nacional da instituição, Gerrie Kapfidze, cada participante da campanha “Dá Cá 5 Para Lavagem das Mãos” vai ensinar cinco crianças o hábito saudável de lavar as mãos com sabão.

“As crianças são ensinadas que lavar as mãos com sabão, particularmente em cinco ocasiões-chave durante o dia, é uma das melhores formas de remover germes e bactérias, evitar contrair ou propagar doenças aos outros”, disse.

Todos os anos, de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), doenças evitáveis, tais como a diarreia e a pneumonia, matam mais de 1.4 milhão de crianças no mundo antes de atingirem os cinco anos de idade.

No país, o UNICEF reportou que a taxa de mortalidade abaixo dos cinco anos é estimada em cerca de 7,85 por cento, 78.5 crianças por cada 1000 nados vivos.

O Dia Mundial de Lavagem das Mãos celebra-se a 15 de Outubro de cada ano e foi instituído em 2008. O mesmo tem como objectivo criar e apoiar a cultura mundial e local de lavar as mãos com sabão antes das refeições e sempre depois de usar os sanitários, latrinas, etc.