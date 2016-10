COM NOVA PROCURADORIA: Serviços da justiça próximos ao cidadão

O ACESSO à justiça e a tramitação de processos criminais serão facilitados no Distrito Municipal KaMaxaquene, que passa a contar, desde ontem, com novas instalações da Procuradoria Distrital, inauguradas pela governadora da cidade de Maputo, Iolanda Cintura.

Os serviços de justiça já vinham sendo reclamados pela população a braços com o recrudescimento do crime, com destaque para o roubo, as agressões e as violações sexuais.

Orçada em 11 milhões de meticais, financiados pelo Governo da Cidade de Maputo, a construção do edifício iniciou em 2013, tendo sofrido várias interrupções ao longo do processo. A procuradoria funcionava no Tribunal Judicial KaMaxaquene, em apenas um gabinete, que era partilhado pelos magistrados e pelos funcionários afectos ao distrito.

A Procuradoria Distrital conta com duas secções, Cível e Criminal, dispondo também de um Cartório Judicial. Esta unidade vai servir a 223.688 habitantes, distribuídos em oito bairros, e 430 quarteirões.

A procuradora da cidade de Maputo, Amélia Machava, exortou os funcionários desta repartição a pautarem pela boa conduta e zelo no exercício das suas actividades.

“Apelamos aos funcionários desta instituição a adoptarem comportamentos aceitáveis que dignifiquem não só a procuradoria, mas também a sociedade, servindo o cidadão com cortesia e transparência”, disse.

A procuradoria é um órgão do Ministério Público com o papel de representar o Estado junto dos tribunais, controlar os prazos de detenção, dirigir a instrução preparatória, assegurar a defesa jurídica dos menores, ausentes e incapazes e o respeito pelos direitos humanos.