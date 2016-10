MAPUTO/KATEMBE: Segurança negligenciada na hora de atravessar

VIVER na KaTembe e trabalhar em Maputo, ou vice-versa, impõe uma ginástica diária de ter que atravessar de barco de uma margem para a outra. Depois do acidente marítimo do Mapapai I, em Junho, as autoridades apertaram as medidas de segurança. Mas há quem insiste em não respeitar.

Para garantir a segurança no mar, o Instituto Nacional Marítimo (INAMAR), a autoridade marítima, lacustre e fluvial do país, impôs o uso obrigatório de coletes salva-vidas, proibiu a concentração de viajantes no espaço reservado a viaturas nos “ferry”, cargas e aparelhos de manobra, para além do rigor na observação da lotação das embarcações.

No entanto, meses depois do sinistro, as medidas não estão a ser respeitadas. Os tripulantes afirmam, por exemplo, que o uso de coletes salva-vidas está a ser negligenciado pelos passageiros.

Joaquina Conceição, de 20 anos, vive na cidade de Maputo e estuda na Escola Secundária da KaTembe. Ela contou que depois do acidente, custa-lhe fazer a travessia, mas não tem outra alternativa às condições prevalecentes.

Argumenta que não usa os coletes salva-vidas porque podem sujar o uniforme escolar, cuja camisa é branca.

Lina Tembe, de 54 anos, reside na KaTembe, considera que os coletes podem ser meios de propagação de doenças.

No entanto, ainda existem viajantes que fazem uso dos mesmos, como é o caso de Eduard Tshikonelo. Este afirma que o acessório é necessário para a segurança nas embarcações.

“Nós devemos ser os primeiros a preservar os coletes salva-vidas. Depois de usá-los, devemos deixar onde levamos, para que outros possam encontrá-los em condições”, afirmou, acrescentando haver necessidade de sensibilização dos utentes.

Por seu turno, o director-geral do Instituto Nacional Marítimo (INAMAR), Carlos Isidro, afirmou que o uso do colete é uma medida para a protecção dos passageiros e que este material deve estar em local de fácil acesso para os viajantes.

“Os coletes devem ser usados em momentos de perigo, não sendo obrigatório o seu uso em situações de normalidade”, disse, acrescentando que a garantia da higiene dos mesmos é missão dos tripulantes e passageiros.

DESORDEM

Na hora do embarque, os passageiros ocupam também o espaço reservado a viaturas, cargas e aparelhos de manobra, desrespeitando, assim, as regras estabelecidas. A Administração Marítima de Maputo explica que a fiscalização do cumprimento das normas de segurança é tarefa da Polícia Marinha, em colaboração dos utentes.

A superlotação é outra das preocupações. Muitas das embarcações levam passageiros para além da sua capacidade, perigando a vida dos utentes.

De acordo com informações recolhidas junto a instituições marítimas, a travessia Maputo/KaTembe é garantida pelo batelão “Mpfumo” - com capacidade para até 296 utentes - e “Paulo Santos” - que pode levar 110 passageiros, ambas sob gestão da Empresa Moçambicana de Transporte Marítimo, Fluvial e Lacustre (Transmarítima). Além destas, existem outras embarcações privadas que podem levar em média 25 a 30 passageiros, as quais não podem circular em dias de mau tempo.

De acordo com o Presidente do Conselho de Administração da Transmarítima, Jafar Rubby, quando as condições meteorológicas são desfavoráveis, a sua instituição cumpre com as recomendações. “Avisamos a nossa tripulação para que cumpra com as regras previstas”, disse.

O INAMAR afirma que as embarcações passam anualmente por um processo de fiscalização.

Diz que para que estas estejam aptas para viajar devem ter as condições mecânicas em dia.

“O motor, o coração da embarcação, deve estar em pleno funcionamento. Além disso, o barco deve ter o equipamento de segurança em condições, nomeadamente coletes salva-vidas, boias circulares, baleeiras, jangadas e balsas”, disse José Sitoe, chefe da Fiscalização Marítima de Maputo.

“O marinheiro deve conhecer o tráfego local, os movimentos costeiros. A embarcação deve ter a licença em dia”, disse, explicando que a Administração Marítima controla embarcações de 10 metros e o INAMAR controla as restantes.

É PRECISO MELHORAR A FORMAÇÃO DE QUADROS

A segurança nas embarcações voltou a ser destaque nos meios de comunicação social. Recentemente, uma embarcação naufragou na Baía de Inhambane, matando cinco pessoas.

O director do INAMAR afirmou que uma das medidas para a garantia da segurança é a melhoria da qualidade de formação dos quadros.

“São necessárias pessoas habilitadas para o exercício da actividade. Temos a Escola Superior de Ciências Náuticas, mas precisamos de mais instituições para formar mais especialistas em navegação”, disse.

Para Carlos Isidro, director-geral do INAMAR, alguns dos acidentes resultam da má-formação dos marinheiros. “O marinheiro deve estar em condições de dirigir a tripulação a bom porto. Ele é o responsável pelo cumprimento das regras de navegação”, disse, acrescentando que em caso de desrespeito a penalização pode incluir a perda de licença.

“BAGAMOYO” VOLTA CONDICIONADO

Antes da paralisação do batelão “Bagamoyo”, há cerca de dois meses, existiam seis embarcações que garantiam a travessia Maputo/KaTembe. Os utentes eram obrigados a permanecer horas a fio em longas filas.

Entretanto, faz uma semana que a embarcação voltou a navegar, mesmo que condicionada devido à avaria de um dos motores.

Com o retorno deste barco, no passado dia 13 de Outubro, estão minimizadas as frequentes enchentes de viaturas e passageiros. “Sofremos muita pressão. Sem o Bagamoyo, formavam-se longas filas quer de um quer do outro lado da baía. Entrámos em coordenação com a Administração Marítima e fomos autorizados a retomar”, disse o PCA da Transmarítima, Jafar Ruby.

Contou que a Transmarítima não está a localizar a peça no mercado e a instituição não tem verba para comprar novos motores.

O “Bagamoyo” voltou a navegar na condição de não atingir a lotação máxima e não se fazer ao mar em dias de mau tempo. Navega em horários de grande tráfego para auxiliar o “Mpfumo” a evacuar os passageiros e carga.

O “Bagamoyo” existe deste 1972. Tem capacidade para transportar até 208 passageiros e até oito viaturas ligeiras. Em condições normais, navega das 5.00 horas até às 22.30, fazendo 10 ligações diárias.

H. Nguanee S. Cassamo