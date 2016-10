Município facilita atribuição de licenças aos semicolectivos

MAIS de 500 viaturas de transporte semicolectivo de passageiros poderão ser abrangidas na campanha de licenciamento lançada ontem pelo Conselho Municipal da Cidade de Maputo.

A atribuição de licenças vai permitir que os transportadores acedam ao subsídio de combustível, atribuído sempre que o preço exceda os 31 meticais por litro, concorrendo assim para a estabilização da tarifa de transporte.

Falando em conferência de imprensa, o vereador de Transportes e Trânsito, João Matlombe, explicou que a medida pretende evitar eventuais paralisações por parte dos transportadores não licenciados.

“Estamos preocupados com o grupo de operadores que até agora não está licenciado, porque para nós representam um foco de convulsões, dado que almejam auferir o subsídio em Novembro, e se não estiverem regularizados não terão acesso a este benefício”, disse.

Com vista a facilitar o processo, o município prescinde da apresentação de alguns documentos anteriormente exigidos, a exemplo do atestado de residência, sendo necessários a carta de condução, título de propriedade do veículo, ficha de inspecção e seguros.

Espera-se incluir veículos de todas as rotas autorizadas pela Conselho Municipal, com destaque para Costa de Sol/Magoanine, P. Combatentes/Albasine, Zimpeto/P.Combatentes e P. Combatentes/ Xipamanine, onde existe um elevado número de viaturas não licenciadas.

Numa primeira fase, os terminais de Zimpeto e Praça dos Combatentes, vulgo Xikhelene, são os locais onde as brigadas da município estarão presentes para atender os transportadores, e posteriormente passarão aos da Baixa e do Museu.

A presente campanha é destinada a viaturas de 15, 25 e 35 lugares, bem como aos autocarros atribuídos às cooperativas de transporte, a mesma não inclui as carrinhas de caixa aberta, mais conhecidas por “my love”, que são licenciadas no âmbito do transporte de mercadorias.

No decurso da presente jornada, diariamente será escolhida uma associação de transportadores que terá a tarefa de mobilizar os operadores filiados. O município espera repetir os feitos do último acto de licenciamento massivo, em que foram licenciadas 75 a 100 viaturas por semana, graças à adesão dos visados.

O licenciamento de viaturas de 15 lugares foi suspenso em 2014 e retomou em 2015. Segundo João Matlombe, “nada justifica que actualmente existam viaturas não licenciadas por conta de barreiras criadas pelo município”.