Enfermeiros do HCM especializados por sectores

O Hospital Central de Maputo (HCM) está a tornar os enfermeiros especialistas nas suas áreas de intervenção como forma de elevar o nível de profissionalismo dos quadros e, deste modo, aumentar a qualidade dos serviços prestados naquela unidade sanitária.

A estratégia surge como forma de maximizar as habilidades destes quadros assim como motivá-los a manterem-se na profissão de enfermagem, segundo o director do HCM, João Fumane.

O responsável explicou que, por exemplo, o enfermeiro que começa a exercer o seu trabalho na ortopedia, deve manter-se ligado ao sector. “Pode fazer anestesia, instrumentação, mas sempre nesta perspectiva de estar ligado à ortopedia”, sublinhou.

Fumane disse ainda que, já existe uma formação específica em cuidados intensivos o que permite uma maior especialização e melhoramento da qualidade de procedimentos nos cuidados de saúde.

Falando recentemente no âmbito da consagração do Dia do HCM (que se celebra a 6 de Outubro), Fumane disse que esta medida, aliada a outras, está a ajudar na retenção destes profissionais no Sistema Nacional de Saúde, assim como de outros quadros.

“Temos acordos com algumas instituições para a formação dos nossos quadros que permitem que os nossos trabalhadores aumentem os conhecimentos para que possam progredir na carreira. Outras medidas são locais tais como providenciar o transporte, condições básicas de alimentação para trabalhadores em turnos, sobretudo nas urgências, garantir equipamento não só de protecção como também de trabalho”, indicou.

Paralelamente a isto, destaca a fonte, o HCM iniciou programas dirigidos à saúde dos trabalhadores que incluem rastreio de doenças, não só para eles mas também para os familiares inscritos no cartão de assistência médica e medicamentosa.

Foram ainda identificados e reabilitados quartos para acomodar trabalhadores em casos de doença e desenvolvidos programas de rastreio dos cancros da mama e da proposta, assim como da tuberculose.

“A tendência de saída e perdas internas diminuiu muito porque sempre que possível, dialogamos com os trabalhadores sobre isso. Por exemplo, um enfermeiro que vai fazer um curso de Direito ou História é uma perda porque ele pode continuar no SNS, mas perdemos um enfermeiro. No diálogo nós dizemos, olha você continua como enfermeiro mas nós damos esta e aquela oportunidade para progre=dires na carreira”, referiu.