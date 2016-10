Falta de financiamento compromete obras do “BRT”

O projectoda construção dos corredores para o rápido escoamento de autocarros, também designado do “Bus Rapid Transit” (BRT), na cidade de Maputo, está comprometido devido à falta de financiamento.

O Governo tinha acordado com o Brasil a alocação de fundos para as obras e colocação dos autocarros, mas actualmente a Justiça daquele país latino-americano está a investigar todos os acordos celebrados pelo Executivo destituído, incluindo o do BRT de Maputo, orçado em 225 milhões de dólares norte-americanos.

Os trabalhos preparativos, tais como a identificação das famílias por reassentar e infra-estruturas a serem demolidas e/ou transferidas da área do traçado, foram já realizados, faltando o início da construção que devia estar em curso.

Abordado ontem por jornalistas, David Simango, presidente do município de Maputo, disse que os dois governos estão agora a interagir, não podendo dizer se o Brasil vai financiar o projecto tal como o prometido.

Contudo, garantiu que, paralelamente, o município está em negociações com outras entidades com vista a obtenção de financiamento. Na primeira fase, o BRT vai implicar mudanças estruturais em oito avenidas no corredor Museu, baixa e Magoanine para a instalação de todos os equipamentos previstos, incluindo a alocação de 160 autocarros articulados.

Simango escusou-se a dar detalhes sobre o plano alternativo, mas tranquilizou os munícipes garantindo que, mesmo que os brasileiros cancelem o financiamento, a iniciativa vai materializar-se.

A ideia é ligar os terminais do Museu e Praça dos Trabalhadores a Magoanine, via avenidas Eduardo Mondlane, Guerra Popular, Acordos de Lusaka e Julius Nyerere.

Os 225 milhões de dólares norte-americanos seriam aplicados nas obras da adaptação das estradas, construção das quatro terminais e estações ao longo do trajecto, montagem da sala de controlo e dos demais equipamentos.

O sistema teria capacidade de transportar 7500 passageiros por hora, o que acabaria com as longas horas de espera de “chapas” que os cidadãos passam hoje.

As infra-estruturas dentro do traçado estão assinaladas e as famílias avisadas de que serão, de alguma forma, afectadas e até reassentadas.