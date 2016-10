Apoio para Centro Infantil da Matola

CERCA de 90 órfãos e crianças vulneráveis do Centro Infantil da Matola, província de Maputo, receberam bens diversos ontem oferecidos pela Organização da Mulher Moçambicana (OMM).

De acordo com a primeira-dama e presidente da OMM, Isaura Nyusi, os produtos alimentares, utensílios de cozinha, roupa de cama, materiais de limpeza e higiene vão ajudar a minimizar as dificuldades do centro, que acolhe menores e adultos, muitos deles portadores de deficiência física e psicomotora.

A iniciativa faz parte do “empenho na procura de soluções para a mitigação do sofrimento de diversos grupos sociais vivendo em situação de vulnerabilidade”, disse.

Isaura Nyusi explicou que a oferta foi angariada pela OMM, em parceria com a Embaixada da China.

“Espero que a parceria continue. Queremos prestar apoio a mais crianças órfãs, mas também outros grupos vivendo em situação difícil, tais como mulheres, crianças, idosos e chefes de família, deficientes, doentes crónicos e vítimas de calamidades naturais”, disse.

A directora do Centro Infantil da Matola, Laura Machanguana, agradeceu a oferta e a visita da primeira-dama. Afirmou que os produtos vão ajudar a suprir as necessidades dos petizes.

Uma das principais dificuldades da instituição, segundo Machanguana, tem a ver com a falta de transporte e bens como fraldas descartáveis.

“A maioria das pessoas que acolhemos no centro é portadora de deficiência física e/ou psicomotora. Em caso de doença, é um exercício transportá-la para uma unidade sanitária, precisamos de meios para permitir uma rápida assistência”, disse.