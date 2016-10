Primeira-dama amadrinha casamentos colectivos

TRINTA e seis casais realizaram ontem, na cidade de Maputo, o sonho de casar, numa iniciativa patrocinada pelo gabinete da esposa do presidente do município, Celestina Simango. A madrinha da cerimónia foi a primeira-dama, Isaura Nyusi.

Os nubentes são professores residentes no município de Maputo. O mais velho tem 80 anos e o mais novo 23.

De acordo com a organização, os casais inscreveram-se voluntariamente e passaram os últimos cinco meses a preparar a festa que ontem se realizou no Centro de Formação das Telecomunicações de Moçambique.

Presente na cerimónia, Isaura Nyusi considerou ser este casamento colectivo um exemplo significativo e evidente da construção de uma sociedade sã e exemplar.

“A construção de uma sociedade coesa começa pela construção sólida da base familiar, com ideais construtivos que levam a edificação do país com base social também sólida, que se traduz numa mais-valia, no sentido de saber ser, estar e servir, com patriotismo e cidadania à nação moçambicana”, afirmou.

Acrescentou que as gerações vindouras devem ter um futuro brilhante e o exemplo dos pais é importante para a tomada de consciência sobre a necessidade de melhor encaminhar os interesses nacionais, tendo a família como ponto de partida.