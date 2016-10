Ponte Maputo-KaTembe: Mais do que uma simples infra-estrutura rodoviária

A ponteMaputo-KaTembe, que liga as barreiras da Malanga e a margem da capital do país, além do oceano, afigura-se já como algo acima de uma simples infra-estrutura rodoviária.

Embora esteja a um ano do fim, o empreendimento deixa claro que será um transformador da imagem arquitectónica da cidade e, principalmente, da baía. Fora do cenário de navios no Porto de Maputo, a área ganhará uma plataforma que atravessará o mar suportada por cabos de aço, mudando profundamente o panorama.

Após anos de promessas, a obra foi oficialmente lançada em Setembro de 2012 pelo então Presidente da República, Armando Guebuza, juntamente com a da Estrada Circular de Maputo, que já estava em obras. Mas os trabalhos só ganharam expressão a partir de 2014, altura em que o empreiteiro, a China Road and Bridge Corporation (CRBC), começou a entregar secções da “Circular” e virar atenções para a ponte e respectivas estradas para a fronteira da Ponta d’Ouro e a ligação Boane-Bela Vista, que totalizam cerca de 200 quilómetros.

Começa nas barreiras da Malanga com um viaduto de 1097 metros até a torre de 135 metros de altura no Porto de Maputo. Segue-se um vão de 680 metros de cumprimento suspenso por cabos a uma altura de 60 metros das águas do mar, para permitir a navegabilidade do canal até a torre sul, na KaTembe. Deste ponto tem um viaduto de 1264 metros, perfazendo cerca de três quilómetros.

O projecto inclui a construção das pontes sobre os rios Maputo, Futi e Umbelúzi, esta última com pouco mais de 300 metros de extensão. Há ainda mexidas profundas em mais três.

O nosso colega de imagem, Urgel Matula, visitou os trabalhos na semana finda e traz nesta reportagem uma ideia do que os moçambicanos e chineses já fizeram, o que estão a executar e a direcção que a obra toma.

Apesar das correrias, típicas dos chineses, nota-se uma rigorosa atenção à segurança, não havendo registo de incidentes de realce. Há, na verdade, interesse do empreiteiro em fazer desta obra uma massa para a solidificação das relações entre Moçambique e China.