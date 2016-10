Munícipe Fala: Matola “A” aplaude reabilitação de estradas

O BAIRRO da Matola “A”, província de Maputo, está a ser requalificado. As autoridades estão a reabilitar e asfaltar algumas vias de acesso e a construir valas de drenagem, facto que deixa os moradores satisfeitos e expectantes em relação ao futuro.

Kátia Lino, de 18 anos de idade, mora na Matola “A”, concretamente na zona de “Santos”, desde que nasceu. Afirma que está feliz pela reabilitação das vias.

“Esperamos que as novas estrada nos ajudem. Sem as vias em boas condições torna-se difícil a nossa movimentação”, considera.

Maria Cossa, outra residente, não tem dúvidas que as vias ainda são o principal problema da zona, havendo muito por ser feito para reverter o cenário.

“Esperamos que as novas estradas resolvam o problema de transporte, porque com as esburacadas alguns “chapas” não podem circular e somos obrigados a andar longas distâncias para chegar ao destino”, contou Américo Mabote, outro residente da Matola “A”.

Com a requalificação, os residentes esperam que melhorem as condições de saneamento do meio do bairro.

“Sempre que chove a zona fica inundada e lamacenta. A água da chuva fica estagnada e criam condições para o surgimento de mosquitos, que nos vão causar a malária”, contam os moradores.

Américo Mabote afirma que a recolha do lixo no bairro é inconstante. Narra que existem períodos em que a mesma é feita com regularidade. No entanto, “há casos em que o processo regista falhas”.

O ensino, dizem os moradores, não constitui preocupação. “No bairro e nas proximidades temos várias escolas secundárias e primárias”, disse Felizarda Faustino.

Faustino gostaria que mais estabelecimentos comerciais fosse criados no bairro. “Queremos mais lojas, locais para divertimento e para a prática do desporto”, afirmou.

O Mercado Santos é uma alternativa para os moradores comprarem produtos diversos, mas reclamam o facto de, segundo eles, os preços serem altos. “A vida está cada vez mais difícil, os preços estão cada vez mais altos”, afirmam.

Paralelamente ao desenvolvimento, Kátia Lino lamenta que no bairro estejam a registar casos de criminalidade. “A criminalidade está a tirar sossego ao bairro”, relata a moradora, pedido um maior envolvimento da Polícia da República de Moçambique (PRM).

Maria Cossa, outra moradora, acrescenta que os malfeitores cometem crimes, por vezes, à luz do dia. “Já ouvi várias histórias de pessoas que foram assaltadas e/ou violadas aqui no bairro”.

Para agravar a lista de preocupações, algumas partes do bairro são constantemente afectadas por interrupções no fornecimento de energia eléctrica e água.

“Às vezes não sai água e não temos luz em casa”, disse, acrescentando que “muitas das ruas não estão iluminadas, o que cria condições para a criminalidade”.