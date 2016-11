Alerta Assembleia municipal: Circulação do “Bagamoyo” é um perigo para os utentes

O contínuouso do ferryboat “Bagamoyo” na ligação entre a baixa e a KaTembe, na cidade de Maputo, constitui um atentado à vida dos passageiros.

O alerta foi feito pela Assembleia Municipal (AM) de Maputo, órgão que recomendou ao Governo, liderado por David Simango, para se aproximar do Ministério dos Transportes e Comunicações com vista a solucionar-se os problemas do barco, que nos últimos tempos circula de uma margem à outra com passageiros e viaturas com apenas um dos dois motores.

Samuel Mudumela, chefe da bancada da Frelimo na AM, disse que as acções devem ser rápidas, antes que os actuais moldes de circulação da embarcação, já com perto de 45 anos de vida, resultem numa tragédia.

Vezes sem conta o ferryboat parou de funcionar durante a travessia. Numa delas os passageiros e bens foram desembarcados, mas uma viatura ficou no interior, tendo sido retirada dias depois da reparação da embarcação.

A embarcação voltou a navegar nos meados de Outubro, depois de dois meses de paralisação. Durante este período, a ligação era assegurada por um único ferryboat, o “Mpfumo”, e pequenos barcos, que em dias de mau tempo ou agitação marítima são retirados.

Falando recentemente ao “Notícias”, Jafar Ruby, Presidente do Conselho de Administração da Transmarítima, esclareceu que o ferryboat voltou ao mar condicionado, pois um dos seus dois motores ainda está avariado, necessitando de reparação.

Contou que a substituição da peça é complexa, pois já não existem no mercado modelos semelhantes ao avariado e a instituição não tem verba para comprar novos motores.

Desta forma, não pode atingir a lotação máxima de passageiros e carga e em dias de mau tempo não deverá ser usado.

O “Bagamoyo” navega deste 1972 e tem capacidade para transportar até 208 passageiros e oito viaturas ligeiras. Em condições normais, navegava das 5 até às 22.30 horas, fazendo 10 viagens.