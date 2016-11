Dois mortos e vários feridos num acidente em Maputo

DOIS mortos e vários feridos graves é o balanço preliminar de um acidente de viação ocorrido esta manhã, na Av. de Moçambique, na zona da Missão Roque, na cidade de Maputo. O sinistro envolveu duas viaturas, sendo uma de transporte semicolectivo de passageiros, que seguia no sentido Benfica – Zimpeto, e uma outra, particular, que fazia o trajecto contrário.

Trata-se da viatura Toyota Hiace, com a chapa de inscrição AED267MP, e de uma Nissan Hardboard com a matrícula MMF44-92. Segundo a Polícia de Trânsito, o acidente ocorreu quando o motorista do transporte semicolectivo de passageiros (“chapa”) perdeu o controlo do veículo, galgando o passeio para a outra faixa de rodagem e, de seguida, embatendo no veículo que seguia em direcção contrária.

No local do acidente perderam a vida, de acordo com a Polícia, duas pessoas, sendo uma delas o cobrador. O motorista está entre os feridos graves, imediatamente evacuados para o Hospital Central de Maputo, onde se encontra a receber tratamento médico. Os que sofreram ferimentos ligeiros já tiveram alta hospitalar.

A Polícia disse ao nosso Jornal que o excesso de velocidade terá sido a causa deste sinistro.