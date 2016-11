Dois mortos e feridos num acidente em Maputo

Duas pessoas perderam a vida e outras 18 contraíram ferimentos, entre graves e ligeiros, em resultado de um acidente de viação ocorrido na manhã de ontem na Av. de Moçambique, na zona da Missão de São Roque, cidade de Maputo.

O sinistro envolveu uma viatura de transporte semicolectivo de passageiros (“chapa”), de marca Toyota Hiace, com a matrícula AED 267 MP, e outra particular, de marca Nissan Hardbody, com a chapa de inscrição MMF-44-92.

De acordo com a Polícia de Trânsito, o acidente ocorreu quando o motorista do “chapa”, que seguia no sentido Benfica-Zimpeto, perdeu o controlo do veículo, tendo galgado o passeio para a outra faixa de rodagem, onde embateu com o Nissan, que seguia em direcção contrária. O excesso de velocidade em que seguia a Toyota Hiace, apontou a Polícia, terá sido a causa do sinistro.

O acidente foi do tipo embate, seguido de capotamento do Toyota Hiace, que na altura transportava passageiros que tinham como destino o Zimpeto.

Segundo as autoridades, duas pessoas perderam a vida no local, sendo uma delas o cobrador. Os feridos, com ajuda dos populares, foram imediatamente evacuados para o Hospital Central de Maputo (HCM), onde ficaram internadas seis pessoas, três das quais em estado grave.

Os que sofreram ferimentos ligeiros tiveram alta hospitalar, de acordo com uma fonte ligada a esta unidade sanitária.