“Junta” terá anexo para operadores internacionais

UM terminal exclusivo para os operadores internacionais está a ser projectado no local denominado “Junta”, na cidade de Maputo, de modo a flexibilizar e melhorar a gestão de frotas.

A empreitada, que vai durar um ano, foi adjudicada à Toya Construções, está orçada em 47.204.680 meticais, e dentro em breve as obras poderão iniciar, aguardando-se apenas a validação do contrato entre a edilidade e a empresa.

Segundo o director de Transportes e Trânsito do Município de Maputo, Carlos Diante, o projecto surge da necessidade de albergar os operadores que viajavam a partir da baixa da cidade de Maputo.

Os dois terminais, internacional e interprovincial, continuarão subordinados à gestão da Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento (EMME).

Desde Março último que as viaturas de transporte de passageiros para a África do Sul e Suazilândia usam o terminal da “Junta”, na sequência do encerramento do antigo ponto de partida e de chegada, que funcionava junto do Clube Ferroviário de Maputo, na baixa da cidade.