Alargamento das vias facilita acesso no Chamanculo “C”

CERCA de 250 famílias que vivem nos quarteirões 11, 11A, 11B, 11CC e 11D, do bairro Chamanculo “C”, cidade de Maputo, vão ver as suas ruas alargadas e melhoradas, como parte do projecto de requalificação que está a ser levado a cabo pelo município.

A iniciativa, lançada ontem, visa melhorar o acesso de pessoas e viaturas ao bairro. Para dar espaço às ruas, algumas residências serão parcialmente destruídas.

De acordo com os coordenadores do projecto, as obras iniciam na próxima semana e foram identificadas no traçado das estradas cerca de 50 casas que serão parcialmente destruídas.

Falando na cerimónia de lançamento da iniciativa, o presidente do Conselho Municipal da Cidade de Maputo (CMCM), David Simango, disse que o objectivo do projecto é melhorar a vida dos moradores.

“Os trabalhos vão consistir na abertura de novos arruamentos e ordenamento das ruas. O resultado final do projecto é facilitar a acessibilidade ao bairro”, disse.

Acrescentou que há zonas no Chamanculo “C” onde é difícil a passagem de carros pessoais, das ambulâncias e veículos dos bombeiros, o que dificulta o socorro em casos de doenças e incêndios.

Simango disse que, uma vez concluídas as obras, também será facilitada a recolha do lixo, pois as viaturas do município vão circular sem dificuldades.

O presidente do Conselho Municipal da capital do país garantiu que nenhuma família será retirada do local onde vive, aliás já houve negociações com os visados à busca de consenso.

“Conversámos com as famílias e elas aceitaram. Com o projecto, teremos a noção exacta de quantas famílias estão aqui. Elas vão receber DUAT (Direito de Uso e Aproveitamento da Terra)”, disse, avançando que o município estará atento para que não haja irregularidades na entrega deste documento.

O analista social do projecto, Hamilton Mandlaze, disse que a conversa com os moradores foi complicada, pois estes temiam perder as suas residências.

“Os munícipes aceitaram as obras, pois estas trarão melhorias ao bairro. As casas não serão destruídas, vamos remover apenas os muros de vedação e parte das casas de banho. Neste processo, algumas famílias vão perder um metro e outras meio metro dos seus quintais. Vamos reconstruir o que destruirmos, com os nossos fundos”, disse.

Mandlaze explicou que foi escolhido o quarteirão 11 por apresentar condições para a abertura de ruas largas.

“O quarteirão 11 apresenta ruas relativamente largas, o que facilita a nossa actividade. Tentamos, na medida do possível, não destruir as casas”, disse.

Os moradores abrangidos afirmam que o projecto trará vantagens porque as ruas vão ficar largas. Na situação actual, contam, é uma luta transportar bens e, em casos de infelicidades, é um desafio transportar a urna.

Moisés Novela é um dos moradores que verá a sua casa parcialmente, mas reconhece que o benefício é maior ainda. Acrescentou que os residentes que estão insatisfeitos não têm noção e estão pouco informados sobre o projecto.

Refira-se que a execução da obra faz parte da fase-piloto da requalificação do Chamanculo “C”. A expectativa é que no próximo ano seja feita a réplica da iniciativa noutros quarteirões do bairro.

É um trabalho que está a ser feito pela organização Arquitectos Sem Fronteiras e conta com o apoio do CMCM e financiamento da Embaixada da Espanha, Agência Italiana de Cooperação para o Desenvolvimento e outras instituições solidárias.