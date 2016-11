Macaneta está mais perto mas novos desafios surgem

O SONHO de ligar a vila de Marracuene e a localidade de Macaneta, através de uma ponte, concretizou-se. Entretanto, surgiram novos desafios que deverão ser urgentemente sanados para que o empreendimento sirva de motor de desenvolvimento.

De zona pacata e inacessível para muitos, Macaneta virou destino para milhares de cidadãos com a construção da ponte sobre o rio Incomáti, que tornou a ligação mais fácil

Cidadãos de vários segmentos fazem-se às praias em número até há pouco inimaginável. Deixam um rasto de imundície e tiram o sossego, que era característica do local até há bem pouco tempo.

Os residentes da Macaneta vêem na infra-estrutura a solução das suas inquietações, mas apelam às autoridades do distrito para reforçarem a segurança e para que haja um mecanismo de recolha do lixo na praia. Estas questões, ainda que aparentemente simples, ameaçam virar um pesadelo se o Governo não agir rapidamente.

Durante anos, os operadores turísticos foram ditando regras, incluindo a instalação de cancelas e cobrança de taxas aos cidadãos que atravessam as suas instâncias rumo à praia. Isto nunca foi despoletado, pois apenas um número reduzido de cidadãos nacionais se fazia à Macaneta.

Os que se submetiam às complicações do batelão constituem uma minoria em relação ao mar de gente que hoje atravessa a ponte para desfrutar da beleza e limpidez das águas daquelas praias.

Hoje, o assunto de cancelas exige das autoridades de Marracuene e até da província de Maputo acções arrojadas para não pôr em risco os interesses dos operadores turísticos, mas salvaguardando o livre acesso à praia por parte dos cidadãos.

Parte dos milhares de cidadãos que inundam a zona nos fins-de-semana leva consigo maus hábitos, incluindo o depósito de garrafas, latas, pacotes de produtos consumidos, entre outros, facto agravado pela falta de contentores de lixo na zona.

Embora sem números e evidências, há relatos de invasão de residências e até de estâncias turísticas por indivíduos que se acredita que provêem de outros pontos da província de Maputo, algo que não acontecia no passado, quando a travessia era feita por batelão.

Na Macaneta ouvimos queixas de circulação desregrada de viaturas até à praia, poluição sonora e também sobre as taxas de portagem, que os transportadores semicolectivos de passageiros e tractoristas consideram de penalizadora, e também da necessidade de construção da estrada, entre outras.

Em entrevista ao Jornal “Notícias”, o administrador do distrito de Marracuene mostrou-se estar a par dos desafios criados pela ponte, mas destacou a importância da infra-estrutura para a melhoria da vida e da economia das famílias e de toda a região.

A VIDA VAI MELHORAR

Cidadãos de Marracuene como Almina Macandze e Amadeu Ali vêem na ponte um meio para a melhoria de vida da população, uma vez que a travessia em barquinhos era complicada.

Contudo, apelam ao reforço da segurança, principalmente na Macaneta, uma vez que a fácil circulação pode perigar a ordem e tranquilidade públicas.

Macandze, que vende pescado junto ao rio, disse ser também urgente fiscalizar a circulação de viaturas na ponte para evitar acidentes de viação, na medida em que alguns automobilistas atravessam à alta velocidade.

Ali acrescentou que a concretização do projecto da ponte é para ele um “sonho que virou realidade”, pois há décadas que se dizia que as duas margens deviam ser unidades por uma infra-estrutura duradoira e estável como aquela, e não por batelão ou barquinhos que foram o único recurso durante vários anos.

Francisco Coana, um dos transportadores semicolectivos de passageiros que liga a sede distrital e Macaneta, pede a adopção de uma taxa especial de portagem para os “chapeiros”, pois “neste momento trabalhamos para nada”.

Explicou que na altura do batelão, em que viaturas como Toyota Hiace ou carrinhas Hilux pagavam 180 ou 200 meticais, os “chapas” ficavam do outro lado. Os passageiros levavam as trouxas até ao rio. Com a ponte, os transportadores acharam sensato movimentar o terminal até à sede da vila, o que os faz pagar valor de portagem, que é de 50 MT.

“Podemos ir à Macaneta com o carro cheio, mas à volta às vezes só temos três pessoas, e os 10 MT que cada um paga são insuficientes para a portagem”, disse.

CONTER DESMANDOS

Enoque Perreira, gerente do Tan NʼBiki, e Américo Dalpate, proprietário do Macaneta Beach Resort, acreditam que a ponte vai catapultar a zona em todos os aspectos. Entretanto, defendem um rápido posicionamento das autoridades para conter desmandos que já se verificam devido à crescente movimentação de pessoas e viaturas. Aos fins-de-semana, Macaneta fica abarrotada de gente que espalha lixo, degrada o ambiente e chega a circular de viaturas na praia.

Exigem intensificação da vigilância e a melhoria na recolha de lixo, que praia foi sendo tratada pelos operadores como forma de manter a área junto das estâncias apetecível para os hóspedes. Hoje, os espaços são partilhados com os demais cidadãos, que levam os seus mantimentos, inquietando os operadores, que esperavam ver todos adquirirem produtos nas lojas montadas na praia.

ADMINISTRAÇÃO ATENTA AOS DESAFIOS DA PONTE

“A ponte veio numa boa altura. Há gente na Macaneta e Machubo que produz, mas sofria devido à falta de transporte. Temos também turistas que precisam de desfrutar das belezas que Marracuene possui”, palavras do administrador de Marracuene, falando ao “Notícias”.

Avelino Muchine reconheceu, porém, que a infra-estrutura trouxe uma série de desafios, que, embora previsíveis, não foram devidamente acautelados, sendo, por isso, necessário correr para acertar o passo.

Assegurou haver movimentações com jovens locais para o ordenamento da praia, através da colocação de letreiros com orientações de boas práticas. Também se vão criar espaços de divertimento com condições para a venda de bebidas, comidas, entre outros itens. A construção de vias de acesso e áreas de estacionamento, face ao “enorme” movimento de carros na zona, é outro projecto em carteira.

Quanto às taxas de passagem de cidadãos para praia, disse faltarem dados, havendo, contudo, um trabalho para apurar a veracidade dos factos para as autoridades agirem.

Sobre a queixa dos transportadores semicolectivos pelas taxas de portagem, disse estar em preparação um encontro para a busca de saídas sustentáveis.

José Chissano