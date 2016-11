Inundações inquietam Inhagóia

AS inundações e as construções desordenadas estão no topo das preocupações dos residentes do bairro de Inhagóia, na cidade de Maputo. Eles afirmam que o local onde residem necessita de uma grande atenção, pois tem muito potencial, principalmente para a prática da agricultura.

Os residentes de uma parte do bairro situada numa zona baixa têm no cultivo da terra a sua fonte de renda. Afirmam que o solo de Inhagóia é fértil e dele é possível colher hortícolas como alface, couve, repolho, tubérculos (beterraba, cenoura) e leguminosas (feijão).

“Tudo o que plantamos cresce, desde couve, alface, repolho, cebola”, listou José Miambo, enquanto apontava a sua machamba.

Para regar os canteiros, os moradores usam água dos poços e constroem valetas como alternativa para que o precioso líquido alimente as plantas.

“Não temos falta de água para as nossas culturas. Fazemos de tudo para que o que cultivamos esteja sempre verde”, disse.

Luísa José, também residente no bairro, afirma que a agricultura é a sua vida. “Vendo o que produzo e o que sobra utilizo em casa. Alimento os meus filhos a partir da agricultura”, disse.

Os residentes afirmam que a água da chuva lhes traz alegrias, mas também tristezas. Quando chove com pouca intensidade, a produção é boa, mas quando a chuva é intensa ocorrem inundações.

“Quando chove, os canteiros ficam destruídos, tudo o que plantamos se perde”, contaram.

Os moradores do interior do bairro, longe das zonas verdes, referem que as chuvas também trazem estragos: as ruas ficam alagadas e a circulação é difícil.

De acordo com os munícipes daquela zona residencial, há necessidade de abertura de mais valas de drenagem para que as águas da chuva possam escoar e não alagar os campos de cultivo.

Além do drama da chuva, os moradores reclamam a reabilitação das vias e o parcelamento.

“As estradas estão esburacadas e o nosso bairro está cheio de becos. É um problema andar por aqui, os carros não passam”, relatou Lúcia Mongue.

Os residentes contaram ainda que muitas casas estão construídas de forma desordenada. “Muitos fazem a casa e colocam a fossa no quintal do vizinho ou na rua. Alguns não observam as medidas higiénicas, despejam água e lixo na estrada”, contou Mongue.

Paulino Gaspar é da mesma opinião e acrescenta que a recolha do lixo é feita de forma deficiente. Diz que, por vezes, passam dias sem que os resíduos sólidos sejam removidos das ruas.

“Mas não é só o município, nós os moradores também contribuímos para que o lixo permaneça nas ruas. As pessoas deitam plásticos, águas residuais e todo o tipo de sujidade da porta das suas casas, na estrada”, relata.

O fornecimento de água e energia já foram preocupação, mas actualmente os moradores afirmam que estes serviços chegam a quase todos eles.

“Temos água, mas há dias em que ela sai das torneiras com menos intensidade”, conta Gaspar.

A iluminação não existe em todas as ruas, com todas as consequências disso decorrentes. “Onde não há luz, os ladrõess ficam à vontade. Aqui no bairro, às vezes reclamamos de assaltos. Ouvimos muitas estórias de pessoas que foram que perderam os seus bens e agredidas”, reporta.

Os moradores afirmam que o custo de vida está a interferir na sua actividade. “É difícil comprar sementes e outros insumos agrícolas para produzir”, disse José Miambo.

Em relação à saúde, com a ampliação e modernização do Posto de Saúde de Inhagoia “A”, os residentes do bairro deixaram de fazer dois ou mais quilómetros para receber cuidados médicos.

“Agora já temos um posto de saúde aqui perto. Antes era difícil, sofríamos muito para chegar à unidade hospitalar, mas agora não”, afirmaram.

Apesar dos problemas relatados, os moradores afirmam que o bairro é relativamente tranquilo. Contam que as pessoas são conversadoras e ainda reina o espírito de partilha.

“A vizinhança é boa, aqui todos ajudam. Quando falta sal saio, peço no vizinho e vice-versa”, disse Luísa José, acrescentando que o bairro onde reside conserva várias histórias.

A munícipe contou que Inhagóia vem da palavra “góia”, que na língua ronga é atribuída a um gato sem lar, que vagueia de casa em casa. O nome serviu para descrever o percurso de um cidadão português, de nome Lima, que foi expulso de vários pontos da cidade onde residia, por razões que não avançou, encontrar sossego neste bairro. Quando as pessoas se dirigissem à zona diziam “Hiya ka mwa góia”, o que traduzido para na língua portuguesa quer dizer “vamos à zona do góia”.