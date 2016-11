Barracas do Museu vão ter novo rosto

INICIAM próxima semana as obras de requalificação do Mercado do Museu. Para o efeito, os vendedores serão instalados provisoriamente num espaço nas imediações, onde deverão continuar a desenvolver as suas actividades.

O vereador do pelouro de Actividades Económicas, João Munguambe, esclareceu que as obras vão durar um ano.

Serão investidos nesta empreitada cerca de 15 milhões de meticais. Está em causa acomodar melhor os cerca de 279 comerciantes que exercem as suas actividades no local.

As obras vão implicar que o terminal dos transportadores semicolectivos passe a funcionar mais próximo à Escola Secundária Josina Machel.

Porque se trata dum mercado próximo de uma escola, cujos alunos têm vindo a ser associados ao consumo de bebidas alcoólicas, o vereador referiu que será feito o reforço da presença da Polícia Municipal para evitar que se venda fora do mercado.

No interior, os vendedores já foram alertados que podem ser punidos caso vendam bebidas a menores.

Legenda: Esta situação vai passar para a história