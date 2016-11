FAZ HOJE 129 ANOS: Uma nova imagem começa a desenhar-se em Maputo

A CIDADE de Maputo completa hoje 129 anos desde a sua elevação a esta categoria. Esta é uma data para os munícipes festejarem, ao mesmo tempo que são chamados à reflexão sobre os desafios que se impõem numa cidade em crescimento e que demanda por uma constante renovação.

Trata-se duma urbe que de há algum tempo para cá tem registado um grande crescimento, pelo menos ao nível das infra-estruturas públicas e privadas, ao mesmo tempo que também crescem os desafios derivados da necessidade crescente de dar resposta à demanda de serviços por parte da população.

Entre tais desafios há a destacar, o crescente desemprego, sobretudo entre os jovens, a proliferação do mercado informal em lugares impróprios, a falta de transporte público, o crime, a fraca qualidade de energia eléctrica, o ineficiente abastecimento de água e inexistência de campos para a prática do desporto.

O presidente do Município de Maputo, David Simango, diz que a cidade cresceu e está ainda a crescer e reconhece que ainda há muito por se fazer.

Uma vez estar praticamente concluída a Estrada Circular, a implementação do plano-director de mobilidade e transportes, a urbanização de Ka Tembe, a requalificação dos bairros periféricos e dos mercados, a construção de estradas vicinais, a conclusão da ponte Maputo/Ka Tembe e o desenvolvimento de iniciativas provedoras de emprego, se apresentam para já como algo desafios imediatos.

Acredita-se que a introdução do sistema de transportes, previsto no plano-director, poderá reduzir o congestionamento do trânsito e as dificuldades que os munícipes enfrentam no dia-a-dia para se deslocarem para vários pontos da cidade de Maputo.

O temporal que se abateu recentemente sobre a capital veio demonstrar a fragilidade das infra-estruturas públicas e privadas foi uma chamada de atenção para a necessidade de a urbe melhor se preparar, a curto, médio e longo prazos, para fazer face às mudanças climáticas, que se manifestam por fenómenos cada vez mais violentos.

Estes e outros desafios são próprios duma cidade em crescimento, cujos cidadãos não estão conformados com a realidade em que vivem hoje e auguram dias melhores.

A cidade de Maputo é a maior do país e, de acordo com o censo de 2007, alberga pouco mais de um milhão de habitantes.