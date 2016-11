CELEBRAÇÃO DOS 129 ANOS DA CIDADE: Município quer mais actores na recolha de lixo

O CONSELHO Municipal de Maputo quer envolver cada vez mais actores na gestão de resíduos sólidos urbanos e, deste modo, melhorar a recolha e tratamento do lixo.

O desejo foi manifestado ontem por David Simango, presidente do Município, que falava momentos após a deposição de uma coroa de flores na Praça dos Heróis Moçambicanos, por ocasião de 129 anos da cidade de Maputo. Na ocasião Simango disse que a cidade está a crescer e os grandes desafios incluem a melhoria no saneamento do meio, a limpeza permanente das valas de drenagem e sarjetas, bem como da recolha do lixo.

Para concretizar este desejo, o edil disse que o Município precisa, para os próximos três anos, de cerca de 100 milhões de dólares norte-americanos para desenvolver projectos prioritários com vista a melhoria do saneamento.

“Existem bairros com zonas de maior concentração de águas das chuvas e nós precisamos de construir infra-estruturas para orientar essas águas”, disse Simango.

Acrescentou que existe um plano de contingência para fazer face aos efeitos das chuvas que já começaram a criar danos na cidade.

“Só em tão pouco tempo a chuva provocou mortes, feridos e danos materiais e estamos neste momento a assistir as famílias afectadas”, disse.

Entretanto, a Município lançou ainda ontem um sistema de movimento participativo designado MOPA, que permite aos munícipes reportar problemas nos serviços de recolha de lixo em diversos bairros da capital, através de qualquer tipo de telemóvel e internet.

Cada vez que o cidadão reportar um problema o sistema vai notificar os responsáveis do Município e das empresas de recolha de resíduos sólidos para responderem as preocupações reportadas.

De referir que depois do problema ser resolvido o MOPA vai informar ao cidadão por SMS sobre o ponto de situação da questão apresentada.

O serviço é grátis, bastando para isso digitar *311# ou através do www.mopa.co.mzonde estão disponíveis opções relacionadas com a recolha de lixo em todos os distritos municipais, com excepção de Ka Tembe e Ka Nyaca.

O projecto tem por objectivo melhorar a disponibilidade de informação sobre a qualidade de recolha de resíduos sólidos, tendo o munícipe como fonte e aperfeiçoar a capacidade de resposta do Conselho Municipal e das empresas de recolha envolvidas no programa.

“Estamos a atribuir responsabilidades ao cidadão de ajudar a resolver o problema de gestão e recolha de lixo na cidade de Maputo. O problema do lixo é nosso, daí que é preciso o envolvimento de todos para dar resposta”, disse Simango.

Ainda no contexto dos 129 anos da cidade, teve lugar ontem, em locais diferentes, uma feira de gastronomia, de peixe e de sapatos, que atraiu munícipes de diferentes idades.