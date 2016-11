Inaugurada mais uma estrada pavimentada

A LIGAÇÃO entre as avenidas Julius Nyerere e Dom Alexandre ficou facilitada com a abertura do último troço reabilitado da estrada “Cândido Mondlane”, oficialmente inaugurada ontem pelo presidente do município de Maputo, David Simango.

Trata-se de um troço com 1,9 quilómetros pavimentados, com duas faixas de rodagem e passeios laterais com 1,50 metros de largura.

A reabilitação desta estrada faz parte de um projecto de melhoramento das vias de acesso de alguns bairros do Distrito Municipal KaMavota, que incluiu a reconstrução da Avenida Dom Alexandre, orçado em pouco mais de 792 milhões de meticais, financiados pelo município.

Na inauguração, David Simango explicou que o nome atribuído à via é uma homenagem ao general Cândido Mondlane, combatente da luta de libertação nacional, que perdeu a vida em Julho de 2009.

O filho do homenageado, o jornalista Jeremias Mondlane, agradeceu a iniciativa e apelou para que sejam exaltadas outras personalidades que lutaram pelo país.

A inauguração acontece num dia em que a cidade de Maputo registou chuvas moderadas que, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INAM), chegaram a atingir mais de 20 milímetros.