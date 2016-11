Excesso de peso nos camiões: Combate contra um mal há muito negligenciado

Umacomissão multi-sectorial acaba de ser criada pelo Governo para o controlo do excesso de peso nos camiões, um problema há muito conhecido, mas que as medidas que têm vindo a ser adoptadas se mostram insuficientes para o seu combate.

Dezenas de básculas foram montadas em diferentes estradas para aferir o peso das viaturas, principalmente camiões, e penalizar os excessos, mas estas infra-estruturas continuam a ser danificadas por alguns camionistas.

Os camiões que passam pela báscula com excesso de peso são penalizados com multas que chegam a 50 mil meticais. Sabe-se, porém, que tantos outros carros contornam a balança usando caminhos alternativos.

Na província e cidade de Maputo, por exemplo, os transportadores de inertes, como pedra e areia para construção, vêm contornando, há anos, as quatro básculas instaladas usando caminhos bem conhecidos pela Administração Nacional de Estradas, Instituto Nacional dos Transportes Terrestres (INATTER), Polícia de Trânsito (PT) e demais instituições ligadas à fiscalização rodoviária.

Na Estrada Nacional Número Dois (EN2), por exemplo, os camiões que transportam areia de Boane e pedra dA Namaacha saem da rodovia pouco antes da báscula de Matola-Rio, usando caminhos que lhes levam até à estrada que passa pela Mozal.

Nos quase 20 anos da EN4, os transportadores de areia da Moamba para Matola ou cidade de Maputo vinham contornando a balança da Texlom através do desvio pela Avenida das Indústrias, em Mahlampsene.

Acreditava-se que o fenómeno seria controlado com a abertura, em Novembro do ano passado, da báscula de Pessene, na Moamba, mas os camionistas criaram atalhos antes desta infra-estrutura e retornam à EN4 a menos de mil metros depois da balança. Artimanhas mais ousadas incluem circular na contramão e à alta velocidade, numa manobra que várias vezes gerou embates frontais com viaturas que faziam o trajecto Matola-Ressano Garcia.

A comissão deslocou-se na quarta-feira à Moamba e Boane para aprofundar o conhecimento que tem sobre o fenómeno.

Na Moamba, visitou parte dos 16 areeiros e soube que apenas um tem balança. Noutros, não há como o condutor saber se tem carga a mais ou não.

ASSUNTO DE DIFÍCIL GESTÃO E CONSENSO

Na visita que a comissão multi-sectorial efectuou, semana passada, aos areeiros da Moamba, a Reportagem do “Notícias” apurou haver mais movimento de camiões nas unidades sem balança.

Até à altura em que a equipa terminou o seu trabalho, na báscula de Pessene apenas havia passado um camião, por sinal um dos que partiu do areeiro com unidade de pesagem. As demais viaturas que deixaram Moamba naquela manhã seguiram por outras estradas.

Atália Mutombene, gestora do areeiro com báscula, disse que por dia saem do local 10 a 15 camiões no máximo. Na terça saíram quatro, igual número que havia partido do local até ao meio dia de quarta-feira.

Américo Matsinhe, responsável por um outro posto de venda, disse que actualmente entram e saem 20 a 25 camiões por dia. Acrescentou que no passado o movimento era intenso.

Por sua vez, Alfredo Uqueio, da Associação dos Areeiros e Transportadores de Inertes da Moamba, diz não haver, dos operadores, capacidade para a instalação de balanças devido aos altos custos envolvidos.

Disse ainda que o actual regulamento que estabelece o peso por eixo é problemático para o transporte de inertes. Vezes há em que uma viatura que carrega até 16 toneladas é multada mesmo tendo o peso abaixo do limite, simplesmente porque a carga está mal distribuída pelos eixos.

Acrescentou que na fase em que Moçambique está, de construções, não faz sentido se controlar tanto os camiões que transportam inertes.

Falando na presença dos membros da comissão multi-sectorial, Uqueio disse que a questão é extremamente complexa, na medida em que durante a construção das estradas os camiões dos empreiteiros circulam com excesso de peso e nada lhes acontece.

Acrescentou que nenhum cidadão ficaria feliz se o transportador lhe levasse meia carrada de areia ou pedra.

MULTAS INSUFICIENTES PARA REPARAR ESTRAGOS

Marco Vaz dos Anjos, director-geral da ANE e membro da comissão, disse que as multas por excesso de peso, que vão até 50 mil meticais, não cobrem os custos de manutenção de estradas e muito memos os danos gerados.

Para a construção de um quilómetro de estrada, por exemplo, é necessário, em média, um milhão de dólares norte-americanos.

Além da intensificação da fiscalização da carga, a comissão vai propor a revisão de algumas penas, podendo chegar-se ao ponto de as viaturas autuadas serem vendidas em hasta pública para a reparação dos estragos causados nas vias.

Salientou que o órgão foi criado após a recente destruição de quatro pontes nas regiões centro e norte do país por excesso de carga nos camiões que transportam madeira. Para a reposição da ponte de Cabo Delgado, por exemplo, são necessários 205 mil dólares, mas já foram gastos 800 mil meticais para repor a transitabilidade.

José Chissano