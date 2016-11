Na quadra festiva: Polícia Municipal vai reforçar fiscalização

A POLÍCIA Municipal da cidade de Maputo vai intensificar os trabalhos de fiscalização do cumprimento da postura municipal a partir da primeira semana de Dezembro para garantir a passagem das festas de Natal e de fim de ano de forma ordeira.

O controlo do peso e dos preços dos produtos comercializados são algumas das actividades dos agentes da Polícia Municipal, que vai reforçar o seu efectivo nos mercados da Malanga, do Fajardo e Grossista do Zimpeto com balanças preparadas para evitar a viciação.

As acções vão contar com a participação da Direcção Municipal de Mercados e Feiras e de oficiais da Inspecção Nacional das Actividades Económicas (INAE). Aos infractores, no caso de adulteração de balanças, serão apreendidos os produtos e, sendo reincidentes, podem incorrer no encerramento dos seus estabelecimentos por um período de até dois meses.

A poluição sonora também será penalizada pelo município, que vai trabalhar em colaboração com a Polícia da República de Moçambique (PRM) para que não se excedam os padrões recomendados.

Segundo o porta-voz da Polícia Municipal, Joshua Lai, o município vai privilegiar a sensibilização dos vendedores e munícipes, através de dísticos e autocolantes para persuadi-los a pautarem por boas práticas na época festiva.