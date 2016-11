AINDA ESTE ANO: Mais 40 autocarros para o sector privado

QUARENTA autocarros estão a ser adquiridos pelo Conselho Municipal de Maputo para serem cedidos ao sector privado a título de crédito. Espera-se que com esta frota seja minimizada a falta de transporte na capital do país.

Com a chegada dos novos veículos serão exploradas mais rotas, com carreiras que partirão do terminal do Zimpeto para o centro da cidade, sendo uma pela Avenida Julius Nyerere e outra pela Estrada Circular. Outras carreiras sairão da terminal de Albasine e Mahlazine para Museu e Baixa.

Estas informações foram facultadas, recentemente, por João Mathombe, vereador de Transportes no Conselho Municipal de Maputo.

A fonte disse que a solução para as enchentes nos terminais e paragens intermédias passa necessariamente pela colocação de mais autocarros. Aliás, explicou que há ideia de colocar carreiras intermédias para resolver o problema dos passageiros que não partem dos terminais.

“Com 40 autocarros nas roras de Mahlazine e Albasine vamos transportar mais de 35 mil passageiros por dia, constituindo deste modo uma mais-valia para nós. As carrinhas de caixa aberta existem porque falta transporte, mas com o aumento da oferta elas vão deixar de operar”, disse Mathombe, tendo acrescentado que “esperamos, por isso, nos próximos dias oferecer melhores serviços de transporte para a população do nosso município e arredores”.

Refira-se que ainda este ano o Governo adquiriu 50 autocarros que estão sob gestão da Cooperativa dos Transportes do Corredor I (COOTRAC), que começou a operar em Fevereiro.

Entretanto, ainda na busca de melhoria de atendimento das necessidades dos cidadãos, o município tem projectos-âncora, como a construção da linha dedicada ao transporte público, designado “Bus Rapid Transit” (BRT), que se pretende venha a eliminar, em definitivo, a falta de transporte na capital.