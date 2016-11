COMBATE DE FRAUDE NAS CARREIRAS: EMTPM reintroduz bilhete electrónico

A EMPRESA Municipal de Transportes Públicos de Maputo (EMTPM) vai reintroduzir, a partir de Janeiro, o bilhete electrónico com vista a reduzir os esquemas que ocorrem nas carreiras, envolvendo cobradores e passageiros.

A Presidente do Conselho de Administração da EMTPM, Maria Iolanda Wane, disse durante um encontro com a Comunicação Social que a direcção da empresa acredita que a instalação do sistema de cobrança automática nos autocarros pode acabar com a fraude, mas é um processo que deve ser feito gradualmente e com cautela.

Precisou, por exemplo, que o sistema de cobrança automática denominada “Mbora lá” foi introduzido numa fase experimental, em 2012, nas carreiras expresso. Neste momento o Ministério dos Transportes e Comunicações está a fazer avaliação do mesmo.

“Estamos a trabalhar para que em 2017 se introduza uma ferramenta que vai reduzir a intervenção humana nas cobranças dos bilhetes e desta forma acabar com as fraudes. A fraude deve ser abordada em várias formas. Ela ocorre nos autocarros, como também na empresa”, disse Wane, acrescentando que “este é um mal que, a todo o custo, deve ser combatido porque fragiliza a empresa”.

A fonte disse que, paralelamente a isso, a EMTPM abriu espaço para o público apresentar denúncias sobre possíveis esquemas que ocorrem nas carreiras e também trabalha com outras organizações que sensibilizam os utentes para não entrar em conluio com os cobradores.

“Internamente temos trabalhado com os nossos colaboradores para não enveredarem em práticas que lhes podem custar os seus postos de trabalho”, disse.

Refira-se que o “Mbora lá” é um bilhete recarregável que pode ser adquirido a preço mínimo de 55 meticais, nos postos de venda espalhados pela cidade e nos autocarros, permitindo que as pessoas viagem, bastando passar o cartão numa máquina disponível nas carreiras.