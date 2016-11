Batalha por Mahlampsene pode estar longe do fim

QUANDO há sensivelmente duas semanas o Conselho Municipal da cidade da Matola mobilizou a Polícia e “buldozers” para remover as barracas e os vendedores de Mahlampsene, junto à Estrada Nacional Número 4, tudo dava a entender que o local finalmente ficaria livre dos informais.

Mesmo com a imposição da sua transferência para os mercados municipais já identificados pelas autoridades, os vendedores não cedem e eis que surgem, nos últimos dias, novos focos de ocupação.

O regresso dos informais, apesar de ainda não ser nos moldes anteriores em que inclusivamente tinham sido montadas barracas no local, não deixa de preocupar, porque o problema continua presente. São centenas de pessoas que continuam a exercer a sua actividade sobre as condutas de àgua, gás, debaixo dos condutores de energia e ainda na proximidade de áreas muito sensíveis como sejam as bombas de combustíveis e a Estrada Nacional número 4.

Os vendedores alegam ter regressado à EN4 pelo facto de ainda não terem sido indicados outros lugares para desenvolverem as suas actividades.

O mercado de Mahlampsene, junto ao Centro de Formação de Comunicações Militares, um dos locais apontados para a transferência dos vendedores, apresenta-se cheio de arbustos e sujidade, não oferecendo condições para acolher os cerca de 250 vendedores contabilizados.

Outros dizem ter tentado montar as bancas no mercado de Tsalala, mas acabaram não se estabelecendo porque constataram que o espaço é pequeno.

Acissa Maurício, vendedora, é uma das pessoas que ainda aguarda que o município lhe indique um espaço, e enquanto isso continua a vender na via pública, porque esta é “a sua única fonte de sobrevivência”.

“Não posso ficar sem fazer nada, porque tenho filhos para sustentar. Este é o meu ganha pão”, disse, para depois acrescentar que uma vez indicado o local vai ter que cumprir.

Por seu turno, Nígia Cossa, também vendedora, disse que os informais não estão a desafiar as autoridades, mas carecem dum local para se instalarem.

Alberto Salomão, que também está no negócio informal, afirmou que está desesperado porque não tem certeza de que terão espaço nos mercados municipais.

“O município está a retirar-nos deste lugar, mas ainda não tem outro para nos colocar. Estamos completamente abandonados e não sabemos o que fazer. Temos obrigações por cumprir com a banca, por isso pedimos espaços para trabalhar”, disse Alberto Salomão.

Das infra-estruturas que haviam sido montadas e que foram desmanteladas em Mahlampsene destacam-se mercearias, talhos, barracas de venda de comidas confeccionadas, hortícolas, roupas, e material de ferragens, para além de pequenas oficinas de remendos de pneus.

MUNICÍPIO AINDA ESTÁ A TRABALHAR

Contactado pelo “Notícias”, o Conselho Municipal da Matola disse que ainda está a trabalhar no processo de alocação dos informais nos mercados oficiais.

Fonte do município garantiu que nenhum dos vendedores retirados da terminal de Mahlampsene vai ficar de fora.

“A equipa ainda está a trabalhar na transferência dos vendedores informais para os mercados formais. Os que estão na Avenida das Indústrias têm dias contados.Não podemos retirar os vendedores da EN4 e logo de seguida se instalarem na avenida ao lado. Todos os vendedores informais terão um espaço, num mercado formal”, disse Joaquim Muthovo, do Conselho Municipal da Matola.

“Não estamos em guerra com os informais, mas o que pretendemos é reorganizá-los melhor”, anotou.

Neste momento, as autoridades estão no processo de nivelamento da estrada que dá acesso ao mercado de Mahlampsene, junto ao Centro de Formação de Comunicações Militares, para facilitar a mobilidade de viaturas.

Entretanto, na situação de indecisão também estão os transportes semicolectivos de passageiros que dizem ainda não saberem onde devem fazer o embarque e desembarque de passageiros, situação que se espera venha a ser ultrapassada nos próximos tempos.

WALTER MBENHANE