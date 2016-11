PONTE SOBRE O RIO INCOMÁTI: Portagem da Macaneta vai arrecadar 1.7 milhões mensais

A RECEITA média mensal do posto de portagem estabelecido sobre a ponte Marracuene-Macaneta, na província de Maputo, deverá atingir 1.7 milhões de meticais nos primeiros meses da sua operação.

Esta informação foi dada a conhecer pela gestora do empreendimento, a Empresa de Desenvolvimento de Maputo Sul, por ocasião da inauguração da ponte, uma cerimónia presidida ontem pelo Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Bonete Martinho.

O projecto, segundo Carlos Bonete Martinho, incorpora o princípio de utilizador/pagador como forma de assegurar a manutenção da infraestrutura, providenciar assistência aos utentes em caso de necessidade e garantir a sustentabilidade dos custos de operação.

O posto de portagem já está em funcionamento desde o passado dia 17 de Outubro e cobra um mínimo de 50 meticais (motociclos e viaturas ligeiras) e um máximo de 900 meticais (carros de carga pesada com cinco ou mais eixos).

O governante, que falava à população que testemunhou a inauguração do empreendimento, avaliado em 15,6 milhões de dólares, deu conta que a ponte vai garantir uma travessia mais segura, permanente e confortável do rio e reduzir o tempo de deslocação entre a vila de Marracuene e Macaneta, eliminar as assimetrias locais, regionais e nacionais e propiciar uma multiplicidade de iniciativas de desenvolvimento.

Dentre os benefícios contam-se o facto de a nova ponte vir a catapultar o desenvolvimento da linha costeira que se estende desde a Macaneta até ao distrito de Bilene, em Gaza, impulsionando o turismo e outros negócios. Contribuirá também para a redução dos custos de transação dos produtos agrícolas e outros, devido à maior facilidade de circulação entre a costa e o interior a qualquer hora do dia.

“Concluída esta parte da obra, já podemos avançar para outras frentes de investimento, pois sabemos que esta infraestrutura vai contribuir para o aumento da produção local, sobretudo na agro-pecuária e deste modo assegurar o bem-estar da população. Ela abre também novas oportunidades de negócio que podem transformar a Macaneta num destino turístico de excelência, com as suas sublimes e exóticas praias, beneficiando da sua proximidade em relação aos principais portos e aeroportos da região”, acrescentou.

O embaixador da China em Moçambique, Su Jian, cujo país financiou a infraestrutura, no contexto do projecto da Estrada Circular de Maputo, desejou que Macaneta seja “a pérola mais brilhante nos arredores de Maputo”.

“O maior sonho da China em Moçambique é tornar a amizade tradicional sino-moçambicana em motor de desenvolvimento da cooperação bilateral, ajudando Moçambique a transformar, o mais cedo possível, as potencialidades humanas e naturais em motores de desenvolvimento económico, beneficiando assim o povo moçambicano”, anotou.

O governador da província de Maputo, Raimundo Diomba, presente no acto, apelou à população para que conserve a infraestrutura para que possa servir por muito mais tempo.

O projecto de construção da ponte, com um total de 300 metros, teve início em Janeiro de 2015 e demorou 328 dias a ser concluída.

Antes da conclusão desta infraestrutura, a travessia era garantida por um batelão com limitada capacidade de carga e que registava frequentes avarias.