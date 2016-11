INSPECÇÃO DE PRODUTOS: Operação “quadra festiva” arranca na segunda-feira

A INSPECÇÃO Nacional das Actividades Económicas (INAE), na cidade de Maputo, inicia as acções de inspecção dos preços e validade dos produtos comercializados na próxima segunda-feira, no âmbito da quadra festiva que se avizinha.

A operação vai se estender até à primeira semana de Janeiro de 2017 e envolve 17 brigadas compostas por elementos da Direcção da Indústria e Comércio, Direcção de Saúde e Conselho Municipal da Cidade de Maputo.

As equipas estarão distribuídas pelos 11 distritos municipais e sete vereações da capital, onde vão colaborar com as estruturas dos bairros. Entre outras acções, será feito o controlo da conservação dos produtos, condições de higiene, para além da monitoria da oferta.

A delegada da INAE na cidade de Maputo, Lídia Matuca, garantiu que há produtos suficientes para responder à demanda que é típica das festas de natal e de fim de ano.

“Na interacção com os grandes importadores constatámos que há disponibilidade de produtos que são procurados nesta altura do ano e há promessa de reabastecimento por parte dos navios que vão atracar no Porto de Maputo nos próximos dias contendo produtos diversos, com destaque para carapau, perú, derivados de vaca, entre outros”, assegurou.

No ano passado as operações inspectivas iniciaram a 15 de Dezembro, o que na óptica de Matuca propiciou a onda de especulação que foi apurada tardiamente. Falando quarta-feira em conferência de imprensa a fonte alertou que os fiscalizadores serão intransigentes à alteração de preços e venda de produtos com prazo vencido.

Em caso de venda de artigos e géneros fora do prazo os mesmos serão apreendidos e incinerados. Nas situações de má conservação de produtos o INAE terá a prerrogativa de encerrar o estabelecimento comercial, dando o período de uma semana para o proprietário regularizar a situação. Os cidadãos poderão contactar as brigadas pela linha verde 84-6745873 para esclarecimento de dúvidas e apresentar denúncias.