Inspectores do comércio capacitados em boas práticas

INSPECTORES da Direcção da Indústria e Comércio, a nível da cidade de Maputo, estiveram na manhã de ontem numa sessão de capacitação com o objectivo de melhorar o seu desempenho na execução das tarefas que lhes são atribuídas por lei.

A formação dotou os inspectores de noções de Direito e métodos de prevenção da corrupção e foi ministrada por quadros da Procuradoria da República da Cidade de Maputo.

A equipa de procuradores, liderada por Mauro Mucambe, exortou os inspectores a evitarem situações de corrupção por constituírem crime e pelo facto de perigarem a saúde pública, uma vez que “se o inspector fecha o olho para produtos fora do prazo, por exemplo, as pessoas irão comprar pensando que o mesmo está com qualidade para ser consumido”.

Pelo facto de estarem a trabalhar para o Estado, convidou-os a colaborar com a Polícia da República de Moçambique (PRM), de forma a impor a lei nos casos em que os comerciantes resistirem.

“Nossa missão não é arrecadar dinheiro, mas sim garantir que os comerciantes estejam a cumprir com as regras do prazo de validade, preço, conservação do produto e higiene”, esclareceu o procurador.

A Inspecção Nacional das Actividades Económicas (INAE) na cidade de Maputo inicia as acções de inspecção dos preços e validade dos produtos comercializados na próxima segunda-feira, no âmbito da quadra festiva que se avizinha.

A operação vai-se estender até à primeira semana de Janeiro de 2017 e envolve 17 brigadas, compostas por elementos da Direcção da Indústria e Comércio, Direcção de Saúde e Conselho Municipal da Cidade de Maputo.

As equipas estarão distribuídas pelos 11 distritos municipais e sete vereações da capital, onde vão colaborar com as estruturas dos bairros. Entre outras acções, será feito o controlo da conservação dos produtos, condições de higiene, para além da monitoria da oferta.