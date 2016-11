Uma vida dedicada aos mortos

A VIDA é o meio entre dois pólos: o nascimento e a morte. A luz e a escuridão. Diz-se que quem recebe as pessoas à nascença é a parteira e quem as despede é o coveiro. O dia-a-dia do coveiro é participar do fim da vida humana, dos momentos mais tristes de uma família.

Com o Cemitério de Lhanguene já encerrado – apenas aberto para os munícipes com espaço reservado – devido à lotação, a rotina laboral de Felisberto Manhiça, coveiro, é mais leve nos últimos tempos. “Há dias que só temos cinco enterros”, disse.

O “Notícias” encontrou-o sentado num dos bancos próximo à entrada do cemitério, ao lado dos colegas, mais novos. O seu olhar é cansado, corpo débil e cabelo grisalho, reflexo de um homem que aos 19 anos, em 1979, concorreu para uma vaga de emprego no Conselho Municipal de Maputo e a sua colocação foi no “Lhanguene”.

Passados três meses de avaliação, como era de praxe na altura, foi integrado no quadro de funcionários. Era o mais novo da “turma”. Por essa razão os colegas foram muito atentos a ele.

Já empregado, com salário garantido, a família de Manhiça, que é natural do distrito da Massinga – Inhambane –, convocou uma reunião para apelar ao jovem a deixar o emprego.

“Disseram-me que na família nunca ninguém tinha feito trabalho igual. Respondi que era aquele que tinha aparecido e que antes de estar neste emprego nenhum deles tinha-me arranjado outro”, conta.

Sem alternativa, os “Manhiça” acabaram aceitando. Entretanto, sente pena do facto de não ter forças suficientes para conduzir funerais da sua família.

Antes de ser coveiro trabalhou por um ano como empregado doméstico. Narra que entrou para o período probatório na companhia de outros 30 jovens, que foram desistindo um por um.

O seu primeiro choque como coveiro veio muito mais tarde e não foi num enterro normal, mas em vala comum. Com voz meio trémula, descreve: “passei mal e até vomitei, na primeira vez. Era complicado fazer aqueles enterros, às vezes íamos remover cadáveres com cerca de três meses e o braço ficava nas nossas mãos”.

Entretanto, a falta de alternativa o prendeu no Cemitério de Lhanguene e satiriza com o seu destino: “Deus me queria aqui, tentei três vezes ir à tropa, mas nunca fui chamado”.

A GUERRA FOI DURA

Já em pé, afastado dos colegas, para que tivesse uma conversa mais tranquila com o “Notícias, revela que houve mais funerais no tempo de guerra. Com o olhar sempre esquivo, fala de mais de 100 sepultamentos por dia nessa altura.

Com o olhar na pá, seu instrumento de trabalho, que se encontrava a escassos metros, lamentou os preconceitos que algumas pessoas têm para com os coveiros. “Dizem que não regulamos bem de cabeça ou nos chamam de bêbados”.

Fala isso, prossegue, quem não sabe que para a admissão aqui no cemitério se passa por testes e há critérios. Uma das exigências é bom comportamento, uma vez que trabalha-se com pessoas que estão nos piores momentos da sua vida.

JÁ NÃO SE RESPEITAM OS MORTOS

Não obstante, reconhece que há gente que respeita o seu trabalho e os trata com dignidade. Acredita que tudo é uma questão de educação.

“Por falar nstas coisas de educação, já vimos aqui famílias que trouxeram os seus problemas de casa. Chegaram aqui, diante da urna, começaram a acusar-se de uma delas ter morto o ente para ficar com a sua riqueza ou, se tratando de mulher, para ficar com outro homem. Já houve até situações de pessoas tirarem facas no meio da cerimónia se ameaçando de morte. Outras diziam que não se pode enterrar antes de lobolar a finada ou casar”, desabafa.

Nas proximidades do cemitério há habitações. Os residentes mudaram-se para ali no período de guerra, em regime provisório. Mas com a paz nem todos aceitaram abandonar o espaço.

Muitos residentes usam os portões do cemitério para chegar às suas casas e nos últimos tempos o cemitério é usado para o consumo de bebidas alcoólicas e drogas proibidas.

“Já não há respeito pelos mortos. É normal na entrada vender-se cerveja”, afirmou, para quem “o Município deveria fazer alguma coisa para alterar o rumo das coisas”.

Voltando as atenções para o interior do cemitério, mostrou-se nostálgico da época em que, segundo ele, havia mais atenção para com os mortos. As famílias é que tratavam das campas dos seus familiares, o que evitava o crescimento do capim.

Conforme explica, actualmente as pessoas enterram e não fazem manutenção. Passados anos não conseguem identificar a campa dos seus entes queridos.

Embora assista a estas situações que o incomodam, confessa que o seu trabalho despertou em si a paciência, pelo que acredita que “tudo isto será resolvido”.

A poucos dias da aposentação, ele reclama que passados tantos anos de trabalho o seu salário não atinja os cinco mil meticais e que o material de trabalho seja escasso. E adiciona ainda que “quando vamos trabalhar na vala comum nem leite fresco temos”.

“Quando eu acabava de entrar recebíamos uniformes semestralmente e agora é de cinco em cinco anos. Também não temos assistência médica. Estou vivo graças a Deus”, disse.

ÁGUA DOS CADÁVERES DÁ SONO, SIM!

É comum ouvir que a água usada para lavar cadáveres ao atirar-se para a cobertura de uma casa dá sono. É algo considerado mito por alguns e verdade por outros, incluindo o coveiro Sivestre Chilengue.

“Em 1987 enquanto dormia na sala ladrões entraram na minha casa e tiraram o que quiseram e só acordámos depois de saírem”, disse, antes de afirmar: “é verdade, dá sono”.

A trabalhar no cemitério desde 1995, esclarece que só foi difícil na primeira semana, mas depois habituou-se. “Oh, fazer o quê? É meu trabalho”, exprimiu.

Explica ele que para ganhar mais algum aceita contratos para cuidar das campas. O valor oscila entre 200,00 e 300,00 meticais mensais. “Já é uma ajuda”, frisa.

DIA DO COVEIRO

A 4 de Novembro o presidente do Conselho Municipal de Maputo, David Simango, ofereceu um almoço aos coveiros a propósito da celebração do seu dia.

Na ocasião dois deles foram galardoados com dois plasmas, pelo exemplo que representam para os demais.

Estiveram presentes todos os coveiros da cidade de Maputo, inclusive os de KaTembe e KaNyaka.

Leonel Matusse Jr.