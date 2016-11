O MUNÍCIPE FALA - Mahlampsene pede vias de acesso e água

MORADORES do bairro de Mahlampswene, no município da Matola, pedem o melhoramento das vias de acesso para facilitar a mobilidade rodoviária de pessoas e bens. Nos dias de chuva as ruas ficam completamente intransitáveis devido a poças de água.

Os residentes contam que a construção das vias deve incluir valas de drenagem para o escoamento das águas pluviais.

Outra inquietação de Mahlampswene é a falta de água potável. Neste momento alguns moradores recorrem a camiões-cisterna para adquirir água. Outros são obrigados a se deslocarem para os bairros vizinhos, como Tsalala e cidade da Matola, com o mesmo objectivo.

Mahlampswene é um bairro em expansão. Em 2009 começou a receber mais habitantes idos de diversos bairros das cidades de Maputo e Matola. É por isso que são visíveis na zona novas construções, tanto habitacionais como comerciais.

Olinda Jorge, moradora de Mahlampswene há sete anos, conta que quando chove os quintais ficam alagados, porque a água da chuva facilmente escorre das ruas para as casas, perante a falta de um sistema de drenagem.

“As vias de acesso são o principal problema, porque quando chove as ruas ficam cheias de água. Os nossos carros avariam a tentar chegar à casa. É um problema de há longa data, mas que ainda não foi resolvido”, disse Jorge.

Acrescentou que quando não chove os solos secam e os carros levantam muita poeira, criando problemas de saúde à população.

Por seu turno, Eva Carlos, outra moradora, disse ao “Notícias” que por causa da falta de água os residentes são obrigados a despertarem de madrugada à sua procura. “Cortámos algumas condutas porque a água não chegava às nossas residências”.

Fátima Give, residente, entende que a falta de iluminação constitui outra inquietação, porque as mulheres e crianças são violadas na calada da noite por desconhecidos, sendo que, segundo ela, as maiores vítimas têm sido alunas do curso nocturno e mulheres quando regressam dos seus locais de trabalho.

“Há duas semanas duas jovens foram violadas nas proximidades do quartel por pessoas desconhecidas. Acho que a iluminação pública pode contribuir para a redução de assaltos”, sublinhou Give.

Delfina Mabui, também residente, gostaria que o bairro tivesse um posto policial e iluminação pública com vista a se reduzirem os assaltos.

“Sofremos bastante porque o bairro não tem uma unidade policial aqui perto. Em caso de necessidade recorremos a Tchumene, Liberdade e outras zonas para pedir socorro. Pedimos ao Conselho Municipal para resolver os problemas de Mahlampswene”, sublinhou Mabui.

A moradora queixa-se também da falta de um posto de Saúde, pois para se ter estes serviços os residentes têm que se deslocar ao Hospital Provincial da Matola e/ou outros bairros vizinhos que têm este serviço.