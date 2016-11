Fogo destrói armazém na antiga “Laurentina”

UM incêndio de grandes proporções deflagrou, ontem, num armazém de acessórios de telemóveis, situado nas antigas instalações da fábrica de cerveja Laurentina, na baixa da cidade de Maputo.

O armazém, é um anexo da Casa Jatan, loja que se dedica à venda destes consumíveis. Não houve registo de vítimas, mas os prejuízos materiais são avultados. Segundo testemunhas, as chamas foram originadas por um curto-circuito no interior do armazém, quando eram aproximadamente 16 horas.

O Serviço Nacional de Salvação Pública (SENSAP) fez-se ao local, cerca de uma hora depois e teve dificuldades para fazer face ao incêndio que rapidamente se alastrou para um segundo armazém.

Várias lojas localizadas no perímetro do incêndio fecharam as portas com receio da propagação das chamas.

A proprietária do armazém lamentou a prestação dos bombeiros a quem acusou de terem sido inoperantes. Devido à intensidade do fogo foram mobilizadas três viaturas e um camião cisterna.

O combate as chamas prolongou-se por várias horas, por conta da localização do armazém no terceiro piso e também devido a fraca pressão das mangueiras usadas para conter as labaredas.

Mirones também se ofereceram para apoiar na extinção do fogo, tendo ajudado o corpo de bombeiros a posicionar as escadas e mangueiras, no interior do armazém em chamas.

O trânsito no cruzamento das avenidas Guerra Popular e 25 de Setembro ficou condicionado por várias horas por terem sido tomados por mirones, viaturas dos bombeiros e da Polícia da República de Moçambique (PRM).