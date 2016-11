Passeios terão nova “cara”

OS passeios das várias artérias da cidade de Maputo estão a ser reabilitados para conferir melhor comodidade e segurança aos seus utentes. Trata-se de um projecto lançado recentemente pelo Conselho Municipal da Cidade de Maputo (CMCM).

Os trabalhos consistem no alargamento dos passeios e colocação de rampas para facilitar o trânsito dos munícipes.

Segundo Victor Fonseca, vereador de Infra-estruturas do Conselho Municipal da Cidade de Maputo (CMCM), as obras, numa primeira fase, abrangem o lote 1, que são os passeios das avenidas 24 de Julho, Mao Tse Tung, Salvador Allende e Kenneth Kaunda, sendo que, depois desta etapa, se seguirá a requalificação de passeios em estradas ainda por identificar.

Fonseca afirmou que os passeios vão garantir segurança na transitabilidade dos automobilistas e transeuntes, evitando eventuais acidentes, tendo acrescentado que as rampas permitirão o trânsito de pessoas com limitações motoras, sendo de destacar as que se fazem transportar em cadeiras de roda.

“Pretendemos que os passeios melhorem o tráfego. Assim, os condutores circularão precisamente nas faixas de rodagem e os peões nos passeios. Entretanto, para os deficientes físicos os passeios comportarão inclinações”, frisou.

As obras, a serem executadas num período de quatro meses, estão orçadas em vinte milhões de meticais.