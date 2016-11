Ensino secundário vai a exame hoje

ESTÃO criadas as condições para o arranque, hoje, dos exames do nível secundário do ensino geral na cidade de Maputo. A garantia foi dada pela directora de Educação e Desenvolvimento Humano da Cidade de Maputo, Beatriz Majama.

A fonte esclareceu que os exames já foram enviados a todos os distritos, os quais vão proceder à distribuição antes do início das provas.

Explicou que, pelo facto de as aulas arrancarem mais cedo no próximo ano (20 de Janeiro), para acomodar a realização do Censo Geral da População e Habitação, há um esforço redobrado para que as correcções sejam feitas com a maior celeridade, e as condições logísticas para que tal ocorra já estão criadas.

Majama fez saber que para a primeira chamada, na décima classe, estão envolvidos cerca de 46.228 candidatos, distribuídos por 1541 júris e 3200 vigilantes, enquanto para a décima segunda estão envolvidos 24.933 alunos, em 832 júris, com 1750 professores vigilantes.

Por outro lado, fez um balanço positivo dos exames da segunda e quinta classes terminados recentemente. “Os resultados preliminares indicam um aproveitamento positivo, sendo 80 por cento para a segunda e 75 para a quinta classe”, apontou.

Já a directora da Escola Primária Completa 16 de Junho, Adriana Pateguane, disse que, embora tenham um aproveitamento de 96 por cento na quinta classe, notou-se que os alunos tiveram dificuldades na disciplina de Ciências Sociais.

“Pode ser porque haja muita matéria nesta disciplina, mas nós vamos trabalhar para ver se no ano que vem a situação melhora”, esclareceu.