EMOSE doa colchões ao Infantário Dom Orione

A EMPRESA Moçambicana de Seguros (EMOSE) ofereceu ontem um lote de vinte colchões ao Infantário Dom Orione, que alberga cerca de 40 crianças portadoras de deficiência psico-motora.

Falando na ocasião, António Carrasco, Presidente do Conselho Administrativo (PCA) da EMOSE, disse que o gesto enquadra-se na acção de responsabilidade social da empresa que dirige, pois não se encontra no mercado apenas para vender seguros, como também para assistir os moçambicanos que precisam de ajuda de facto.

Carrasco lembrou que a EMOSE reabilitou a Escola Primária Completa de Mabanja, que consistiu na requalificação de seis salas de aula e apetrechamento com 150 carteiras duplas, quadros, bem como a remodelação das casas de banho e a construção de duas casas para professores.

Por sua vez, o padre Ricardo agradeceu o gesto e referiu que o material doado vai melhorar a qualidade de vida dos meninos acomodados na sua instituição.

De referir que ainda no quadro da sua responsabilidade social, a EMOSE procederá no próximo dia 7 de Dezembro a entrega de mais um lote de colchões àCasa do Gaiato, uma instituição também de caridade localizada no distrito de Boane, província de Maputo.

As acções estão a ser desenvolvidas no quadro das comemorações do 40.º aniversário da criação da EMOSE.