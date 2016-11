Saúde preparada para enfrentar quadra festiva

TRÊS unidades sanitárias, das 30 que Maputo tem, vão prolongar as horas de funcionamento por mais uma hora e trinta minutos para que possam atender o maior número possível de pacientes durante a quadra festiva que se avizinha. Desta forma, as unidades em referência passam a funcionar das 7.30 até as 17.00 horas.

Falando ontem à comunicação social, a directora de Saúde da cidade de Maputo, Alice de Abreu, assegurou que o sector tem todas as condições criadas para que o atendimento aos doentes seja feito sem contratempos.

Por outro lado, as 13 maternidades e as seis “urgências” que a capital do país dispõe estarão em funcionamento 24 horas por dia, para o pleno atendimento dos pacientes.

A directora de Saúde explicou que para que as metas sejam alcançadas os médicos, enfermeiros e todos os trabalhadores do sector da Saúde vão ter de se desdobrar, principalmente na festa do Dia da Família e na do Fim de Ano.

O sector da Saúde espera que a quadra festiva que se avizinha seja passada de forma calma e tranquila, sem os contratempos causados pelo consumo excessivo de álcool, drogas e acidentes de viacção.

Em relação aos medicamentos, Alice de Abreu garantiu que existem medicamentos suficientes para prestar assistência aos doentes. Detalhou que 1000 “kits” médicos foram disponibilizados para atender as necessidades de 1 milhão de pacientes na quadra festiva.

A directora também afirmou que existe estoque suficiente para fazer face à doenças como o HIV/SIDA, tuberculose, malária, entre outras enfermidades na quadra festiva e nos meses seguintes.

“Nos nossos armazéns temos medicamentos suficientes para tratar doentes de HIV por dois meses ou mais. Em relação à malária e tuberculose, temos material para mais cinco meses”, especificou.

Como é tradição, os primeiros bebés nascidos no ano de 2017, nas várias maternidades de Maputo, vão receber um enxoval como prémio. Alice de Abreu avançou que a entrega será feita pela governadora da cidade de Maputo, Iolanda Cintura. A mesma vai decorrer num evento solene que vai contar com a presença de trabalhadores do sector da Saúde, que serão também premiados.