PRAIA DA COSTA DO SOL: Decorrem buscas de seis desaparecidos

DECORREM desde domingo as operações de busca de seis pessoas desaparecidas no naufrágio registado sábado na zona da Costa do Sol.

As vítimas faziam-se à pesca em três embarcações quando foram surpreendidas pelo temporal, ignorando o aviso de mau tempo emitido na véspera pelo Instituto Nacional de Meteorologia, INAM, disse Bernardino Rafael, Comandante da PRM em Maputo.

Segundo aquela autoridade policial, até ao princípio da tarde de hoje as equipas de busca ainda não tinham localizado nenhuma vítima, nem as embarcações naufragadas. (RM)

Mais detalhes na edição impressa.