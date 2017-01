DA EMTPM E DA ETM: Carreiras recolhem mais cedo amanhã

Os autocarros da EMTPM vão iniciar as actividades na hora habitual (4.00 horas) e terminam às 21.30, com partidas do Museu e Praça dos Trabalhadores. Já no dia 1.º de Janeiro, a jornada vai iniciar às cinco, uma hora mais tarde em relação ao habitual, e a última será às 22.30 horas Leia mais...