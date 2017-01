Corpo encontrado no mangal da Costa Sol

UM corpo sem vida foi encontrado, quarta-feira, no mangal da praia da Costa do Sol, na capital do país, indicou fonte do Serviço Nacional de Salvação Pública (SENSAP), no rescaldo das últimas 24 horas.

Trata-se do corpo de um jovem, aparentando 35 anos de idade, cuja morte está a ser investigada pelas autoridades policiais, que consideram o caso estranho, tendo sido recolhido por uma equipa do SENSAP para a morgue do Hospital Central de Maputo.