Recolhidas onze armas nas mãos alheias

ONZE armas de fogo que se encontravam nas mãos alheias foram recolhidas durante a quadra festiva pela Polícia da República de Moçambique na cidade de Maputo.

As autoridades anunciaram o perdão para todos aqueles que, de forma voluntária, entregarem os artefactos às Forças de Defesa e Segurança (FDS).

A informação foi avançada ontem, pelo comandante da PRM na capital do país, Bernardino Rafael, quando, na primeira parada do ano, fazia o balanço do desempenho da corporação durante o período festivo.

Lançou um novo apelo para que os que tem armas procedam à sua entrega voluntária às autoridades.

Segundo Bernardino, o número de armas de fogo nas mãos alheias é preocupante, a avaliar pelos actos criminais cometidos com recurso a estes instrumentos.

“No ano passado, lançamos uma campanha igual e perdoamos todos aqueles que entregaram as armas de forma voluntária. Este ano voltamos a fazer o mesmo apelo e garantimos, uma vez mais, clemência a quem as entregar de forma voluntária. Portar arma ilegal é uma ameaça aos munícipes e a quem quer investir no nosso país. As armas são para as FDS e nunca serem escondidas debaixo da cama”, indicou o general Bernardino.

Entretanto, Bernardino Rafael convocou a todos os portadores legais de armas de fogo para, junto da corporação, fazerem uma perícia sobre o seu estado e apurar quem últimos tempos disparou e com que finalidade.