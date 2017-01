PT explode e cria pânico no “Tivoli”

O POSTO de transformação (PT) de energia eléctrica do Hotel Tivoli, na baixa da cidade de Maputo, explodiu na manhã de hoje, criando pânico nos trabalhadores do local e nos transeuntes que por ali passavam.

De acordo com populares, o incidente aconteceu por volta das 10.00 horas.

O chefe de manutenção do hotel explicou que o anel, ferramenta que serve para fazer a ligação da máquina, cedeu criando uma explosão.

Depois do estrondo, várias pessoas aglomeraram-se nas imediações do estabelecimento e o cheiro a queimado fazia-se sentir nas imediações. Os trabalhadores e indivíduos que por ali passavam ajudaram a debelar as chamas. Os bombeiros fizeram-se ao local, por volta das 10.20, mas o fogo já havia sido extinto.

Até ao momento de retirada da nossa equipa de Reportagem, o hotel ainda se encontrava às escuras, mas técnicos da Electricidade de Moçambique já estavam a caminho com vista a solucionar o problema.

O PT foi adquirido em Setembro do ano passado, e até ao momento não havia sofrido nenhuma avaria.