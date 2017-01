Acidente condiciona trânsito na circular do Maputo

UM acidente em cadeia envolvendo quatro viaturas ligeiras, sem danos humanos, condicionou na manhã de hoje, o trânsito, na via circular do Maputo, na zona de Chiango.

João Ossufo, agente da Policia de Transito (PT) contou ao “Notícias Online” que o acidente envolveu quatro viaturas, nomeadamente um Toyota Spriter, Toyota Sient e Toyota Mark X com as chapas de inscrição ABY 826 MP, ADF 468 MC e ACK 044 MC respectivamente, sendo que o automobilista da quarta, por sinal causadora do incidente, pôs-se em fuga.

Tudo aconteceu quando um veículo parou defronte da passadeira dando lugar à travessia de peões. Outros carros posicionaram-se em fila aguardando a vez para a retomada da marcha. De repente, um carro que vinha a grande velocidade não conseguiu imobilizar-se a tempo, tendo embatido violentamente na traseira do último carro da fila acabando num choque sucessivo em cadeia nas restantes viaturas. Foi na hora em que os automobilistas tentavam compreender este sinistro, que o causador deste acidente executou manobra e escapuliu-se.

Lembrar que nesta via, o limite máximo de velocidade permitida por lei é até 60 Km/hora.