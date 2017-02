Motoristas e cobradores da EMTPM em greve

A TRIPULAÇÃO da Empresa Municipal de Transportes Públicos de Maputo (EMTPM) paralisou as actividade hoje na capital, em protesto contra a suspensão dos subsídios de trabalho nocturno, bónus de antiguidade e de falhas.

A paralisação surge depois de o Conselho de Administração da empresa ter emitido, na última quinta-feira, um comunicado a dar conta também do cancelamento do pagamento pelo trabalho prestado nos feriados e tolerâncias de ponto, com efeitos imediatos a partir de Janeiro.

O documento esclarece que a medida surge de um ofício do Ministério da Economia e Finanças informando a redução do défice de exploração e pretende “reduzir as despesas e propiciar capacidade da empresa para fazer face às remunerações”.

Segundo disseram que preferiam no anonimato, os ânimos exacerbaram-se pelo facto de a tripulação, em número de 505 (motoristas e cobradores), ter recebido o salário do mês de Dezembro nos finais de Janeiro, já com os cortes acima anunciados.

“Não percebemos como somos descontados se o horário de trabalho inclui períodos que representam riscos à nossa segurança e saúde, para além de que aos feriados também estamos aqui”, explicaram ao “Notícias”.

Ao princípio da tarde de ontem, o administrador de Operações de Tráfego, Lourenço Albino, e o vereador de Transportes e Trânsito no Conselho Municipal da Cidade de Maputo, João Mathlombe, estiveram no local para negociar meios de os grevistas regressarem à actividade.

Na conversa havida entre as partes, João Matlhombe prometeu que o Conselho de Administração ia trabalhar com a edilidade para encontrar meios de resolver as preocupações por eles apresentadas, mas no entanto não avançou prazos.

Em resultado da greve, o transporte de passageiros está a ser feito apenas pelos semi-colectivos.