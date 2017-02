Crime bárbaro em Matlemele

UM casal de jovens foi encontrado morto e com sinais de tortura na manhã desta terça-feira, num espaço reservado à construção de um aterro sanitário no bairro de Matlemele, no município da Matola.

Trata-se de Lídia Mulungo e Zacarias Marrengula, ambos obreiros da Igreja Centro de Evangelização Missionária, e casados desde Outubro de 2016.

O casal era residente no bairro da Coop, supondo-se que teria sido assassinado num outro local e posteriormente levado para aquele espaço, já sem vida.

Desconhecem-se as razões e os autores do crime, estando as autoridades policiais a trabalhar com vista a esclarecer a ocorrência.